La herramienta con la que puedes ver cómo lo que vas a comer ahora afecta en la supervivencia de miles de especies en riesgo de extinción

Lo que comemos afecta directamente en la supervivencia de los animales. La Universidad de Cambridge ha desarrollado una innovadora herramienta digital que permite averiguar cómo las elecciones alimentarias influyen en la supervivencia de más de 30.000 especies de vertebrados en todo el mundo. Tal y como explica National Geographic, esta investigación muestra con precisión el impacto que la industria alimentaria tiene sobre la biodiversidad global.

El estudio, recogido por la revista especializada, ha empleado la métrica Land-cover change Impacts on Future Extinctions(LIFE). Se trata de un sistema que cuantifica cómo los cambios en el uso del suelo modifican el riesgo de extinción de hasta 30.875 especies terrestres. De hecho, gracias a esta metodología, los científicos han conseguido calcular el impacto por kilogramos de alimento de cada producto agrícola o ganadero.

Según los resultados en la investigación, y recabados en el medio de comunicación, entre 700 y 1.100 especies "podrían desaparecer de la faz de la Tierra en los próximos 100 años si la forma en que se utiliza el suelo no cambia". Además, advierten de que se trata de una estimación "conservadora", puesto que no contempla "el aumento de la población ni otros factores ambientales que aceleran la pérdida de hábitats naturales".

Tal y como reza la publicación, la carne de vacuno y de cordero son los alimentos que tienen un impacto más negativo sobre la biodiversidad global. Esto se debe, aseguran los expertos, "a la extensa cantidad de terreno que se necesita para su producción". No obstante, aseguran que los productos vegetales, como es el caso de las legumbres, generan un efecto mucho menos perjudicial en los ecosistemas, al ocupar menos espacio y requerir menos recursos.

En declaraciones recogidas por la revista, Thomas Ball, miembro del Departamento de Zoología de la universidad británica y autor principal del estudio, relata que "criar ganado para producir un kilo de carne requiere una enorme cantidad de tierra, lo que desplaza gran parte del hábitat natura". Por ello, el profesor apunta a que, aunque las iniciativas locales premien que se destine más suelo a la naturaleza, "si eso lleva a depender de importaciones de otras regiones con mayor biodiversidad, el daño global se hace mayor". Países como Reino Unido ya han incorporado el indicador LIFE a sus sistemas para medir los efectos ambientales de sus políticas comerciales y agrícolas.