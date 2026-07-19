Trump y Sánchez resuelven con un apretón de manos el encontronazo más tenso del palco en la final del Mundial

Las imágenes más comentadas de la noche se están dando sobre el verde, pero el palco del MetLife Stadium de Nueva York también está generando un torrente de opiniones. Allí el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, hace de anfitrión ante las autoridades. A su derecha se sientan Donald y Melania Trump. A su izquierda los reyes de España, Felipe VI y Letizia. Pero una de las fotos más esperadas de la noche no era esa.

Era la que protagonizarían el propio presidente estadounidense con el líder del Ejecutivo español, Pedro Sánchez, que se ha liberado su agenda del lunes para poder estar este domingo en Nueva York. Trump y Sánchez se han reencontrado en la final del Mundial apenas unos diez días después de la cumbre de la OTAN que acogió Turquía a principios de mes. Se esperaba un encuentro particularmente tenso.

En los prolegómenos de esa cumbre de la OTAN Trump volvió a ser especialmente crítico con la participación española de la Alianza Atlántica: volvió a reclamar que EEUU cortara toda relación comercial con España. Pese a ello, Sánchez mantuvo un encuentro y una conversación con el líder estadounidense que aparentemente encandiló al inquilino de la Casa Blanca, que al salir de la reunión se deshizo en elogios con los españoles.

Este mismo domingo Sánchez advirtió que esperaba que "el bueno rollo y la buena energía de Nueva York" impregnara también el estadio y, a la vista de los hechos, algo así ha sucedido: Trump no ha tenido ni un ápice de dudas en levantarse para saludar efusivamente a Sánchez. En algunas de las imágenes que las agencias están subiendo en estos momentos se muestra incluso una sonrisa en el rostro del americano.

Sánchez fue preguntado este domingo por la tarde por qué le parecía que fuese Trump quien finalmente entregara la Copa del Mundo al ganador del encuentro entre España y Argentina. El presidente del Gobierno recogió el guante de la pregunta advirtiendo que le preocupaba no tanto quién entregara el trofeo como quién lo recogería, esperando que lo hiciera la selección española.

Una foto para representar el poder actual

Marina Fernández, directora de Comunicación y Relaciones Institucionales de la Escuela Internacional de Protocolo y Eventos, explicó esta semana la importancia que tenía la imagen que arrojaría este domingo el palco de autoridades del estadio. Fernández detalló en una entrevista con El HuffPost que la imagen representaría "el poder" hoy día, y por ello los servicios de protocolo han negociado arduamente quién se sentaría dónde.

Cabía la posibilidad de que el presidente de la FIFA cediese la presidencia del evento a Trump, por ser también el anfitrión (EEUU es una de las tres anfitrionas de este Mundial 2026). Finalmente esto no ha sucedido así: Infantino se ha quedado sentado en el centro, y a su derecha se han sentado Donald y Melania Trump.

A la izquierda de los Infantino se han sentado los reyes de España y sucedidos estos era el turno del presidente del Gobierno, el propio Pedro Sánchez, y el presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Rafael Louzán.

Aunque no es la única imagen que se está comentando del balcón de autoridades: justo debajo de ellos se encontraban la princesa de Asturias, la infanta Sofía, el presidente del FC Barcelona Joan Laporta o el vicepresidente del Gobierno Carlos Cuerpo. En las gradas hay más seguidores de la albiceleste que aficionados españoles, pero en términos de representación institucional España va ganando esta final. A ver qué pasa en el césped.