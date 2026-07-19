Las cámaras captan el gesto de Letizia al ver dónde están sus hijas: "Separadas por las medidas de seguridad que protegen a Donald Trump"

Los 90 minutos no han sido suficientes para designar a un campeón del mundo. España y Argentina se han ido a la prórroga después de que se cumpliese el tiempo reglamentario con una Selección Española descomunal.

La selección argentina no ha tirado a puerta en los primeros 90 minutos y, además, está con un jugador menos —sí, sólo uno— después de la expulsión de Enzo Fernández por doble amarilla.

En el palco se ha jugado otro partido también muy entretenido. Cada vez que las cámaras enfocaban a la grada aparecía algún cantante, algún actor o actriz, o algún futbolista famoso.

En lo que a aporte de personas reconocidas por España se refiere los que más han juego han dado han sido los integrantes de la Familia Real: el rey Felipe VI, la reina Letizia, la princesa Leonor y la infanta Sofía.

En un momento dado, las cámaras han captado una curiosa escena entre Letizia y sus hijas ya que ambas estaban separadas por un cristal de gran grosor. Esto se debe a que los reyes estaban colocados en el mismo palco que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

"La reina Letizia saludando a la princesa Leonor y a la Infanta Sofía que se encuentran en otro palco y separadas por las medidas de seguridad que protegen a Donald Trump", dicen en redes sociales.

En la foto se puede ver a Letizia haciendo un gesto de no saber muy bien qué hacer al ver a sus hijas a través de un cristal, que sirve para evitar posibles ataques contra el presidente norteamericano, al que han intentado asesinar hasta en tres ocasiones en los últimos años.

Antes había dado que hablar que justo debajo de las hijas de los reyes de España estaba nada más y nada menos que Joan Laporta, el presidente del Barcelona.