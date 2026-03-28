La OMM alerta de que el desequilibrio energético de los océanos ya es 39 veces el consumo energético anual de toda la humanidad

Cuando se habla de zettajulio la ciencia suele recurrir a términos abstractos como "insondable", "casi incomprensible" o "enorme" para que las mentes humanas se asombren "lo suficiente" ante lo que transmite. Según informa el diario británico The Guardian, se trata de la unidad principal para medir el colapso energético. Un zettajulio equivale a mil billones de julios: escrito en la calculadora tendría una fila de 21 ceros.

¿Por qué los zettajulio están a la orden del día?

La Organización Meteorológica Mundial (OMM) ha advertido en su último informe anual sobre el estado del clima mundial, publicado la semana pasada y en el que concluía que el planeta Tierra tiene un enorme y creciente desequilibrio energético, que está calentando los océanos, la tierra y el aire a niveles "peligrosos". De este modo, esta oscilación se puede contabilizar en 11 zettajulios al año entre 2005 y 2025, lo que equivale a unas 18 veces el consumo total de energía humana.

Aumento incesante

Tal y como recoge el diario británico, el año pasado, el desequilibrio energético en los océanos, que absorben más del 90% de la radiación solar, alcanzó un récord de 23 zettajulios, más del doble del promedio de las dos décadas anteriores. Como se mencionó anteriormente, John Kennedy, autor principal del informe de la OMM, afirmó que la oscilación equivaldría a unas 39 veces el consumo energético anual de la humanidad a nivel mundial.

Por su parte, el investigador John Abraham, consultado también por el medio de comunicación, calculó que la cantidad de calor que impregnó los océanos en 2020 equivalía a "unas cinco bombas de Hiroshima por segundo". En 2022, la cifra aumentó a siete bombas por segundos. El pasado 2025, la OMM alertó que se acercaba a 11 explosiones.

James Prescott Joule estaría consternado

Según The Guardian, estos niveles habrían consternado a James Prescott Joule, el físico de la época victoriana que da nombre a la unidad básica de energía. En su época, poco después de la Revolución Industrial, un julio era una forma práctica de describir la cantidad de esfuerzo necesaria para producir un vatio de potencia durante un segundo.

Tal y como publica el medio de comunicación, su trabajo sobre la conservación del calor contribuyó al desarrollo de la primera ley de la termodinámica, que establece que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Este principio, con 175 años de antigüedad, sigue vigente hoy en día y es la explicación fundamental del colapso climático.