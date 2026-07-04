Las llamas arrasan más de 2.300 hectáreas en La Bisbal (Girona) y el incendio ya está estabilizado en un 70%

El incendio forestal que comenzó este viernes en La Bisbal de l'Empordà (Girona) está estabilizado en un 70% en su flanco derecho tras el trabajo de unas 500 personas durante la noche, fuego que ha quemado una casa en una urbanización de Calonge i Sant Antoni y una masía, si bien no se han registrado heridos.

El inspector jefe de los Bomberos de la Generalitat, David Borrell, ha informado este sábado a los medios de comunicación en el lugar del incendio de que, hasta el momento, el fuego ha quemado unas 2.300 hectáreas, prácticamente todas en el macizo del parque natural de Les Gavarres.

Borrell ha explicado que se mantiene el confinamiento parcial en siete municipios de la zona. Durante la noche, varios vecinos de Calonge han salido de sus casas y se han concentrado en la vía pública, ante lo que el jefe de los bomberos ha reiterado que, si bien es comprensible "su nerviosismo", "lo más seguro" es permanecer en el interior de las viviendas.

Ha insistido en que, en estas situaciones, el riesgo está en el tránsito de la evacuación, cuando "no hay refugio" si el fuego alcanza a las personas, y ha recordado, en este sentido, las más de doscientas víctimas mortales que hubo hace unos años en Portugal cuando huían de un incendio y fueron sorprendidas por las llamas en una carretera.