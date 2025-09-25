Las tres noticias Huff que no te puedes perder este jueves 25 de septiembre
La actualidad, con nuestra mirada.
¿Sabías que el rey de España es también rey de Jerusalén? Pues sí, quien lleva la corona en Madrid también la porta en la capital triplemente santa. Hay que irse lejos en la Historia para entenderlo, hasta 1095... Carmen Rengel lo ha hecho por ti y te lo explica en un periquete.
Mucho se está hablando precisamente de una foto de Felipe VI con Pedro Sánchez en la ONU. Salen sonriendo, mucho están rabiando y por ahí va nuestra encuesta: ¿a ti te molesta la imagen o nada de nada?
Y si estos días notas que se te cae el pelo a puñados, que no cunda el pánico. Uxía Prieto se ha informado bien y detalla la rutina anticaída que se puede seguir fácilmente en casa.