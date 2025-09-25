Encuesta | ¿Te molestan las comentadas imágenes de Pedro Sánchez y Felipe VI en la ONU?

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez y el rey Felipe VI, asisten a la sesión de apertura del Debate General del 80º período de sesiones de la Asamblea General de Naciones Unidas, este martes en Nueva York.

La derecha, en todos sus formatos, ha saltado como un resorte ante las imágenes que llegan desde Nueva York, una Gran Manzana que acoge la 80º Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas (ONU). No se trata de una de las múltiples intervenciones escuchadas que condenan el "genocidio" o "masacre" de Israel en la Franja de Gaza.

Se trata de una imágenes que están circulando como la pólvora en redes sociales y en las que lo que ha sacado de quicio son unos momentos de buena sintonía entre Pedro Sánchez y el rey Felipe VI. El monarca también ha pronunciado un discurso que está siendo reseñado a escala internacional, por no temblarle el pulso en cargar contra las acciones de Tel Aviv, a pesar de no denominarlo "genocidio".

En esa línea, figuras como la del eurodiputado de Vox Hermann Terstch han criticado las palabras del monarca, deslizando que serían al dictado del "felón Sánchez", pero numerosas cuentas en redes sociales han cargado contra la buena sintonía -algo habitual, en realidad- que se desprende de la relación entre el mandatario y el jefe de Estado español.

Con todo, desde El HuffPost queremos conocer tu opinión y saber si realmente esto es una causa de indignación general. ¿Qué te parece, te molestan las comentadas imágenes de Pedro Sánchez y Felipe VI en la ONU? ¡Vota en nuestra encuesta!

