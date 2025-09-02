Las tres noticias Huff que no te puedes perder este martes 2 de septiembre

¿En tu casa o en la mía? Eso es lo que no se han dicho Puigdemont e Illa para quedar este martes: es el segundo el que va a Bruselas al encuentro del líder de Junts. Será la foto del día... la foto de la necesidad, como desgrana Héctor Juanatey.

La foto de la necesidad: Salvador Illa se reúne este martes con Carles Puigdemont El president de la Generalitat se verá en Bruselas con el líder de Junts, una formación a la que el PSOE necesita en Madrid para poder hablar de mayoría parlamentaria.

Y la condonación de la deuda a las comunidades puede sonar a tostón, pero en realidad es un asunto que tiene mucha miga y mucha lectura política. Las hace todas Diego Alonso:

Primera asignatura del curso: el Consejo de Ministros aprueba la condonación de la deuda de las autonomías La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, aprueba la propuesta con la que el Estado pretenderá asumir hasta 83.252 millones de todos los territorios a excepción de Euskadi y Navarra.

La entrevista a Pedro Sánchez en RTVE sigue despertando todo tipo de reacciones. Nos las cuenta todas Álvaro Palazón, como la de la portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, que ha llamado TelePedro a La 1, o la de Cayetana Álvarez de Toledo, que tras el llamamiento del presidente del Gobierno a dejar los insultos se ha ido a la hemeroteca a buscar exabruptos de Sánchez. Salió regulinchi.