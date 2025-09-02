Las tres noticias Huff que no te puedes perder este martes 2 de septiembre
La actualidad, con nuestra mirada.
¿En tu casa o en la mía? Eso es lo que no se han dicho Puigdemont e Illa para quedar este martes: es el segundo el que va a Bruselas al encuentro del líder de Junts. Será la foto del día... la foto de la necesidad, como desgrana Héctor Juanatey.
Y la condonación de la deuda a las comunidades puede sonar a tostón, pero en realidad es un asunto que tiene mucha miga y mucha lectura política. Las hace todas Diego Alonso:
La entrevista a Pedro Sánchez en RTVE sigue despertando todo tipo de reacciones. Nos las cuenta todas Álvaro Palazón, como la de la portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, que ha llamado TelePedro a La 1, o la de Cayetana Álvarez de Toledo, que tras el llamamiento del presidente del Gobierno a dejar los insultos se ha ido a la hemeroteca a buscar exabruptos de Sánchez. Salió regulinchi.