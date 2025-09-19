Las tres noticias Huff que no te puedes perder este viernes 19 de septiembre
Viernes... no te queremos poner de mala leche, pero han salido datos sobre vivienda que te la van a disparar a máximos históricos. Aquí va uno: sólo en el segundo trimestre se ha encarecido un 10%. Lo cuenta Sergio Coto, que también ha probado para vosotros los nuevos iPhone.
Os estáis leyendo mucho la respuesta de la cantante a Amaia cuando le preguntan si España hace bien en no ir a Eurovisión si va Israel. Ella no tarda ni un segundo en responder.
¿Y son eficaces las cremas antiarrugas? La OCU ha analizado 13 en un laboratorio y sólo 'salva' a dos. La buena noticia es que una de ellas es de supermercado y cuesta cuatro euros, aquí te contamos cuál es.
