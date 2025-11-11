Laura y su marido son los únicos dos residentes de un edificio de 109 apartamentos: "Los transeúntes se paran a mirar nuestro balcón"

En un contexto en el que en España la escasez de viviendas está disparando los precios tanto de la compra como del alquiler de inmuebles, en Finlandia ha ocurrido algo realmente llamativo: un edificio de 109 apartamentos se encuentra prácticamente vacío.

En concreto, en el edificio, que ha sido construido por una entidad pública y se encuentra situado en el barrio de Tapanila de Helsinki, hay únicamente hay dos residentes. Se tratan de Laura Kankaanpää, de 30 años, y su marido (además de dos perros).

En declaraciones al medio de comunicación finlandés Helsingin Uutiset, la mujer ha calificado como "extraño" el hecho de que más de un centenar de apartamentos se encuentren sin propietario.

Lo positivo de esta situación para los dos residentes es que siempre tienen hueco en la lavandería compartida del edificio y que sus perros pueden corretear libremente por el patio sin molestar a nadie.

Los dos miembros de la pareja llevan casi seis meses siendo las únicas personas que habitan el edificio, el cual cuenta con cinco plantas. Que 108 de los 109 apartamentos se encuentren vacíos es algo tan insólito que, según Kankaanpää, "a veces veo a transeúntes que se paran a mirar nuestro balcón".

Y la situación no parece que vaya a cambiar a corto plazo. "No hemos visto ni una sola visita a los apartamentos", ha asegurado la mujer, quien se ha preguntado si todo hubiera sido diferente si el edificio hubiera sido construido por un promotor privado. "No sé cuánto le cuesta esto al ayuntamiento al mes", ha expresado Kankaanpää.

Para dotar de residentes al edificio, Laura Kankaanpää ha destacado que "se debería intensificar considerablemente la comercialización de esta propiedad. La comercialización debería destacar la excelente ubicación con sus hermosos alrededores, el precio muy razonable para un piso completamente nuevo y, por ejemplo, el hecho de que no se necesitarán reparaciones de fontanería durante décadas".