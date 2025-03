Le confiscan el coche fúnebre al director de la funeraria y este teme que el próximo entierro sea el de su propia empresa

Matthew Baker via Getty Images

Søren Seiersen es un empresario de pompas fúnebres danés y propietario de la empresa Begravelse Østjylland que ha protagonizado un encarnizado conflicto con la policía desde que, una tarde leyendo la prensa, casi escupe el café al ver una noticia de tribunales en la que se decretaba el embargo de un coche fúnebre.

Así lo recoge el portal danés TV MV, señalando que Seiersen se dio cuenta inmediatamente de que se trataba de su vehículo laboral. Todo arranca en 2020, cuando recibió una suspensión condicional de su licencia de conducir por tres infracciones de exceso de velocidad en su automóvil privado.

Así, en ese momento, contaba con un período de seis meses para recuperar su licencia de conducir. Y este es el pilar central del conflicto. La policía no cree que Søren Seiersen tenga derecho a conducir un coche durante el periodo hasta que le concedan su nuevo permiso de conducir temporal, mientras que el propio empresario de pompas fúnebres cree que sí lo tiene.

"Siento que me están juzgando más a fondo"

"Me he sentido realmente frustrado por esto. También afecta a los empleados, porque están parados a toda hora en el coche fúnebre porque yo, como propietario, estoy matriculado sin carnet de conducir, afirma el empresario de pompas fúnebres", relató el empresario.

Además, Seiersen indica que trata de contactar continuamente con la policía para averiguar qué ha hecho mal, pero no ha logrado sacar una respuesta clara. Hasta que llegó el último verano. En el estío de 2024 recibe un mensaje de que la policía de Jutlandia Central y Occidental ha solicitado la incautación del coche fúnebre porque ha conducido tres veces sin carnet de conducir.

"Nunca me han parado en un coche ni en un coche fúnebre. Para mí es un misterio que hayan decidido llevarse un coche fúnebre de mi empresa, que es el sustento de dos familias", explica confuso. "Siento que me están juzgando más a fondo en el sistema antes de saber si he hecho algo malo", añade.

Sin el necesario vehículo de sus pompas fúnebres, teme que tenga que acabar echando el cierre: "La consecuencia puede ser que, en última instancia, tenga que cerrar una empresa que es el sustento de dos familias".