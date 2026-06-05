La policía holandesa anticipa un futuro sin radares en la carretera: "Podremos leer el ordenador del coche y ver a qué velocidad ha conducido el conductor"

Las nuevas tecnologías también llegan al mundo del automóvil y de la seguridad vial. Cada vez es más común que los coches tengan sistemas como la frenada de emergencia o el asistente de velocidad. Algunos hasta disponen de un alcoholímetro preinstalado para evitar conducir con tus capacidades mermadas.

Todas estas mejoras tienen como objetivo reducir los accidentes y las muertes en carretera, ya sea por despistes, por haber consumido alcohol o por exceso de velocidad.

Precisamente este último aspecto es el que más puede mejorar en los próximos años. Al incluir este tipo de sistemas a bordo, los vehículos actuales ya te avisan cuando superas el límite de velocidad e incluso la adaptan de manera automática; es el caso del control de crucero inteligente.

En este sentido, un responsable de la policía de tráfico de Países Bajos ha confirmado al medio neerlandés AD que en el futuro los radares no serán necesarios.

Por qué los radares dejarán de ser útiles en el futuro

Los radares de velocidad se encuentran en ciertos puntos de la carretera para controlar que los conductores no pisen demasiado el acelerador. Es un funcionamiento disuasorio, pero también sirve para castigar a aquellos que son cazados a una velocidad más alta de la permitida.

Según el agente de policía consultado por AD, estos dispositivos van a ser innecesarios en un futuro cercano, ya que todos los coches van a terminar teniendo un ordenador a bordo que registrará datos de velocidad en todo momento.

Si la policía accede a dichos datos, podría saber si el conductor ha respetado el límite de velocidad o ha ido más rápido de lo que debería. Esto puede ser especialmente útil en caso de accidente, pero también en controles aleatorios de la policía, igual que se hace ahora con los controles de alcoholemia.

Sin embargo, este último punto abre algunos interrogantes relacionados con la privacidad de los conductores. ¿Puede la policía consultar esta información sin un motivo justificado?

El agente de policía reconoce que esto podría tener algunos "inconvenientes para la libertad individual del conductor", pero que son avances "muy importantes desde la perspectiva de la seguridad vial".

En Países Bajos son pioneros en el uso de radares y sistemas de control en carretera, por lo que no sería de extrañar que fuesen los primeros en poner en marcha medidas de este tipo.