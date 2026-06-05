Un dron marítimo explota en el puerto rumano de Constanza: la UE dice que es consecuencia de la invasión rusa

Humo tras la explosión de un dron marino en el puerto rumano de Constanza, en el mar Negro, el 5 de junio de 2026.

Un dron marítimo del mismo tipo de los que Rusia utiliza en la guerra de la vecina Ucrania ha detonado espontáneamente este viernes en el puerto rumano de Constanza, en el mar Negro. Ha sido cerca de una terminal petrolera y no ha causado víctimas, según informaron las autoridades locales a medios como Reuters y EFE. Tanto el Consejo como la Comsión Europea han señalado ya al Ejército ruso como culpable de la agresión, pero las autoridades rumanas aún no han especificado si el UAV era de origen ucraniano o ruso.

Se trata del segundo incidente grave en una zona poblada del país (miembro de la Unión Europea y de la OTAN) en apenas una semana, en un contexto de creciente amenaza híbrida y de tensiones extendidas de la contienda de Ucrania, país que lucha contra una invasión rusa desde febrero de 2022.

El sitio web de noticias G4media.ro cita al prefecto del condado de Constanza, Adrian Teodor Picoiu, que afirma que Ucrania había notificado a Rumania que el dron formaba parte de un grupo de cinco, uno de los cuales explotó en su propio territorio. Las autoridades ucranianas no han valorado de inmediato este incidente, mientras que la embajada rusa en Rumania declaró que los aviones no tripulados eran de la Armada ucraniana, no de su Federación.

"La Embajada de Rusia en Rumanía informa a la opinión pública rumana de que se trata de vehículos marinos no tripulados ucranianos utilizados por el régimen de Kiev para llevar a cabo ataques terroristas contra buques civiles y amenazar la navegación en el mar Negro", se lee expresamente en su nota. De esta forma, ha afirmado que "carece de fundamento" cualquier intento de "vincular directa o indirectamente estos drones a Rusia y responsabilizarla de este incidente".

La prensa local sostiene que sólo hay daños materiales, no graves, y que el impacto se produjo cerca de la sede de la Agencia Rumana para Salvar Vidas Humanas en el Mar, a unos 500 metros de una terminal petrolera.

La explosión se produce una semana después de que las autoridades informaran que un dron ruso se estrelló contra un edificio de apartamentos en la ciudad de Galati, al sureste de Rumania, cerca de la frontera con Ucrania, hiriendo a dos personas. Esta fue la primera vez en la guerra que un dron impacta una zona densamente poblada en un país aliado.

Un dron ruso se estrella contra un bloque de apartamentos en Rumania, hiriendo a dos personas y causando un incendio El Ministerio de Exteriores rumano considera que es una grave e irresponsable escalada por parte de Rusia" y la UE, que Putin "ha cruzado otra línea roja". El embajador ruso ha sido convocado en señal de protesta.



Un puerto clave para Kiev

El Ministerio de Defensa rumano ha declarado que el dron se autodetonó a las 10:30 de esta mañana (hora local, una hora menos en Madrid) y que no formaba parte del equipo del Ejército rumano ni estaba involucrado en los recientes ejercicios que sus tropas estan llevando a cabo en el mar Negro.

El puerto afectado, el de Constanza, el más grande de Rumanía y ha tenido que ser evacuado por completo. A los residentes de la zona se les ha aconsejado que eviten a costa, mientras que barcos y helicópteros aún sobrevuelan la zona, según informó el viceministro del Interior, Raed Arafat, en una rueda de prensa. "No estamos en pánico, nuestras medidas son puramente preventivas", declaró a los periodistas, reconociendo que no descartan la posibilidad de que haya otros drones marítimos en la zona.

Rumanía comparte una frontera terrestre de 650 kilómetros con Ucrania y ha sufrido repetidas intrusiones de drones rusos en su espacio aéreo desde el ataque de Moscú a Kiev hace cuatro años, además de la presencia de minas terrestres flotando en el Mar Negro, que bloquean rutas comerciales y energéticas clave.

A principios de esta semana, la armada rumana detonó una mina antiaérea rusa tipo YaRM que había llegado a la costa rumana del mar Negro. "Este es el segundo incidente de seguridad significativo esta semana en la costa rumana", ha declarado el presidente rumano, Nicusor Dan, a través de su cuenta de Facebook, poco después de conocerse la noticia de la detonación.

Ucrania ha estado utilizando Constanza -que cuenta con 156 muelles y 32 kilómetros de atracaderos- como ruta alternativa para la exportación de cereales, así como para la importación de combustible, precisamente. Todo el mar Negro es crucial para el transporte de cereales, petróleo y productos derivados del petróleo, y es compartido por Bulgaria, Rumania, Georgia y Turquía, además de Ucrania y Rusia.

Las reacciones

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el presidente del Consejo Europeo, António Costa, han condenado la incursión del dron y han expresado su "plena solidaridad" con el pueblo rumano.

"¡Solidaridad con Rumanía! Una semana después de que un dron se estrellara contra un edificio de apartamentos en Galati, hoy un dron marítimo ha llegado al puerto de Constanza. Esta es una consecuencia directa de la guerra de Rusia contra Ucrania", ha afirmado la jefa del Ejecutivo comunitario en un mensaje en redes sociales, escrito en rumano.

En esa misma línea se ha expresado su colega portugués, que ha lamentado que empiece a no ser una anécdota, consecuencia de la invasión rusa de Ucrania. "La UE condena las repetidas violaciones del espacio aéreo de los Estados miembro y reafirma su compromiso inquebrantable con la seguridad de todos los Estados miembro", ha añadido el socialista portugués en otro mensaje en redes sociales.

Von der Leyen también ha avisado de que la incursión de drones en el territorio comunitario "está convirtiéndose cada vez más en una amenaza directa para los países" en frontera oriental de la Unión Europea, por lo que ha animado a dar una respuesta "a la altura de la urgencia".

"Europa está invirtiendo masivamente en capacidades antidrones, defensa aérea y sistemas de alerta temprana. 'SAFE' ayudará a construir una Rumanía más fuerte y una Europa más fuerte", ha añadido la conservadora alemana, haciendo referencia al instrumento de la UE para la compra conjunta de material militar y de defensa.

La semana pasada, precisamente, la alemana estuvo visitando los países bálticos (Estonia, Letonia y Lituania), preocupados por el aumento de incidentes de guerra híbrida que se teme que tienen Rusia por origen y, en particular, por la presencia de UAVs en su espacio aéreo.

La OTAN, por su parte, ha dicho que está "siguiendo de cerca" y en coordinación con las autoridades locales la situación en Rumanía, informaron fuentes aliadas a la agencia EFE. "Rumanía ha informado a la OTAN del incidente con el dron ocurrido en Constanza y estamos siguiendo de cerca la situación. Seguimos coordinándonos estrechamente con las autoridades rumanas", declararon las mismas fuentes.