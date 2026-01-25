Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
Una técnica nutricionista señala que debes dejar de comer cuando estás a este porcentaje de saciedad
Salud

Una técnica nutricionista señala que debes dejar de comer cuando estás a este porcentaje de saciedad

Esta experta alerta de que el problema no es que no sepamos matemáticas gástricas sino que hemos perdido la brújula interna que nos indica cuándo parar.

Susana Pérez de Pablos
Joven comiendo un taco con las manos en un entorno urbano.
Un joven comiendo tacos en plena calle.Getty Images

"Seguramente has escuchado el concepto japonés Hara Hachi Bu, que invita a dejar de comer cuando el estómago está al 80% de su capacidad", cuenta la técnica superior en Nutrición y Dietética Ana Luzón. Y es que en una sociedad con abundancia de alimentos y tasas crecientes de sobrepeso y obesidad (según los indicadores de salud establecidos), "esta 'regla' parece la solución lógica", añade esta experto. "Sin embargo, como técnica en nutrición, veo que el problema no es que no sepamos matemáticas gástricas, sino que hemos perdido la brújula interna que nos indica cuándo es suficiente".

Luzón explica lo que está ocurriendo en la actualidad y cómo actuar adecuadamente. "Evolutivamente, estamos diseñados para buscar comida; la escasez era la norma y el placer de comer aseguraba nuestra supervivencia", dice la técnica en Nutrición. "Hoy, ese sistema de recompensa se activa constantemente, no sólo por la abundancia de ultraprocesados, sino por un desequilibrio emocional profundo. Vivimos en piloto automático, desconectados de nuestras señales de hambre y saciedad, y de apetito y satisfacción. El estrés crónico, la cultura de dieta y el 'salutismo' mantienen activos nuestros sistemas de alerta".

Y lo que está pasando es que "para muchas personas, comer es la única herramienta disponible para silenciar el estrés; para otras, intentar cumplir con cada recomendación nutricional y encajar en un estándar de belleza genera tal presión que la comida termina siendo su vía de escape", prosigue esta experta.

Pero la paradoja, añade, es que "intentar aplicar la "regla del 80%" en un momento de estrés máximo solo genera más frustración y sentimiento de culpa cuando no se logra cumplir". "Antes de aplicar normas externas, es necesario reaprender a escuchar nuestras señales, entender que la comida, además de nutrirnos, nos proporciona placer, conexión y cultura", sugiere Luzón.

Así que, si hablamos de saciedad "sin tener en cuenta la satisfacción, estamos ignorando la mitad de la ecuación. Mientras que la saciedad es una señal física de 'llenado', la satisfacción es el componente psicológico que nos permite decir 'basta' con calma. Sin satisfacción, el cerebro seguirá buscando comida aunque el estómago esté, teóricamente, lleno", concluye esta especialista.

Susana Pérez de Pablos
Soy redactora en HuffPost España, donde escribo de temas sociales y estilo de vida.

 

Sobre qué temas escribo

Hablo cada semana sobre varios temas en los que nos aporta una nutricionista sus consejos para llevar una vida saludable, sigo los temas de okupaciones en todo el mundo e intento reflejar cómo los problemas y las buenas noticias nos afectan ya de forma global con ejemplos de casos de particulares y poniendo el foco en especial en estudios científicos que demuestren todos los avances que estamos viviendo.

 

Mi trayectoria

Estudié Periodismo en la Universidad Complutense e hice el Máster de Periodismo de la UAM/ELPAÍS, así como el de desarrollo de directivos de PRISA y el IESE. He sido jefa de diversas secciones en EL PAÍS, después, directora de comunicación en diversos organismos, pero, sobre todo, lo que me gusta es escribir. Por eso estoy aquí, para contar historias y buscar temas exclusivos para los lectores. Antes de todo esto, mi especialidad fue durante años la educación. Soy madrileña, de padre catalán y abuelos vascos y de las dos castillas, por lo que me siento de toda España y no entiendo tanta confrontación. Y, sobre todo, me considero muy europea. He recibido el Premio de Periodismo de la Fundación Conocimiento y Desarrollo, así como el Premio de Periodismo Educativo Esteban Barcia. He escrito un par de libros sobre El papel de los padres en el éxito escolar de los hijos.

 

 

