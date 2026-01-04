Los 10 datos y noticias que demuestran que el mundo no va tan mal (agoreros, abstenerse)

Aunque no lo parezca y haya datos y hechos que hacen difícil creerlo, el mundo va a mejor.

Lees la prensa, ves la televisión o escuchas la radio y te deprimes con tantas malas noticias: catástrofes, guerras, subidas de precios, corrupción... Puede dar la sensación que tanto se vende de que vamos a peor o de que cualquier tiempo pasado fue mejor, pero ¿es realmente así o es un factor psicológico basado en nuestro comportamiento y neuropsicología? Pues veámoslo con datos y noticias que igual te hacen ver la vida y el futuro de otra manera.

Hay pocos medios, secciones, webs o blogs que solo se dediquen a dar buenas noticias y datos positivos. Lo que vende es lo contrario, pero eso no quita para que quieras aliviarte con buenas nuevas. Es más, que sepas que no es excepción, al menos en datos y estadísticas, no tanto en noticias puras y duras.

Para muestra, 10 botones

Y no cualquiera, sino datos y hechos que hacen que comiences 2026 con optimismo, porque qué mejor momento que al empezar el año para un chute de fe en el ser humano y en la humanidad. Sí, a pesar de guerras, conflictos, pobreza, que parecen no tener fin, cada vez son menos.

Lo sé, puede parecer incluso insultante al acordarse de Ucrania, Gaza, Siria o Yemen; de países africanos con millones personas en escasez de agua y alimentos; y un largo etcétera, pero los fríos datos dicen otra cosa.

No, el mundo no se está yendo al garete. No son datos optimistas, sino cifras oficiales, estudios académicos y balances anuales de medios que se dedican justo a lo contrario de vender alarmismo pero sin vender "humo". Medios como El País, a través del trabajo de Kiko Llaneras, o el medio británico Positive News, han hecho algo poco habitual: recopilar qué ha ido objetivamente bien en 2025. El resultado desmonta muchos discursos catastrofistas.

1. La pobreza extrema sigue cayendo a escala global

Según datos del Banco Mundial, la proporción de personas que viven con menos de 2,15 dólares al día continúa descendiendo a largo plazo. Hubo un frenazo durante la pandemia, pero la tendencia estructural sigue siendo positiva. En 1990, más del 35% de la población mundial vivía en pobreza extrema. Hoy está por debajo del 9%. No es un relato: son cifras oficiales.

2. La mortalidad infantil vuelve a mínimos históricos

Uno de los indicadores más fiables del progreso humano es cuántos niños mueren antes de los cinco años. En 2025, la mortalidad infantil global ha vuelto a marcar mínimos, según datos consolidados de Naciones Unidas y organismos sanitarios internacionales. En 1950 morían más de 20 millones de niños al año. Hoy, alrededor de 4,9 millones. Sigue siendo demasiado, pero el avance es innegable.

3. Vivimos más y mejor que nunca

La esperanza de vida global ha aumentado más de 20 años desde mediados del siglo XX. Incluso tras el impacto de la Covid, la tendencia vuelve a ser ascendente en la mayoría de regiones del planeta. No solo se vive más: se vive con mejor acceso a sanidad, vacunación y tratamientos que hace apenas una generación.

4. Las energías renovables ya no son el futuro, son el presente

2025 ha sido un año récord en instalación de energía solar y eólica. Según datos recogidos por Positive News, más del 30% de la electricidad mundial ya procede de fuentes renovables, y el porcentaje sigue creciendo. La clave no es solo climática: la energía limpia es ya la opción más barata en gran parte del mundo. Eso cambia las reglas del juego.

5. Menos guerras entre Estados, pese al ruido constante

Aunque los conflictos actuales ocupan portadas —Ucrania, Gaza, Sudán—, el número de guerras entre Estados sigue siendo mucho menor que durante la Guerra Fría. Los conflictos existen y son graves, pero la idea de un mundo cada vez más violento no se sostiene con datos históricos comparados.

6. Más niñas escolarizadas que nunca

La brecha educativa de género se ha reducido de forma drástica en las últimas décadas. En la mayoría de países, las niñas ya igualan o superan a los niños en escolarización básica y secundaria. Este dato tiene efectos a largo plazo: menos pobreza, menos mortalidad infantil y más crecimiento económico sostenido.

7. Caen las muertes por enfermedades infecciosas

Salvo excepciones puntuales, las grandes enfermedades infecciosas matan hoy mucho menos que hace 30 o 40 años. VIH, malaria o tuberculosis siguen existiendo, pero con tasas de mortalidad muy inferiores gracias a prevención, tratamientos y diagnósticos. La sanidad global funciona mejor de lo que solemos creer.

8. Menos hambre crónica, incluso con crisis globales

Pese a guerras, inflación y crisis climática, la proporción de personas con desnutrición crónica es hoy inferior a la de los años 90. Los avances agrícolas, la logística y los programas de ayuda han evitado catástrofes mayores. El hambre no ha desaparecido, pero ya no es estructural para cientos de millones de personas como lo fue durante décadas.

9. Más derechos civiles y sociales que hace una generación

En 1990, menos de 50 países reconocían derechos básicos, hoy considerados normales. En 2025, más de dos tercios del planeta vive bajo marcos legales con mayores libertades civiles, según recopilaciones internacionales citadas por El País. No es un camino lineal ni irreversible, pero el balance histórico sigue siendo positivo.

10. El pesimismo se explica más por percepción que por realidad

Uno de los datos más llamativos: la gente cree que el mundo va peor de lo que realmente indican los datos. Estudios citados por Kiko Llaneras muestran que solemos errar sistemáticamente al estimar pobreza, violencia o educación. La razón es simple: las malas noticias generan más atención, clics y emociones fuertes. El progreso, en cambio, es silencioso.

Entonces, ¿todo va bien? No. ¿Va mejor de lo que creemos? Sí

Nadie dice que el mundo sea perfecto. Hay crisis reales, desigualdades persistentes y riesgos evidentes. Pero el relato de colapso permanente no encaja con la evidencia empírica.

El progreso no es un cuento optimista: es una tendencia medible, lenta, desigual y frágil, pero real. Y entenderla importa, porque el pesimismo injustificado paraliza y el realismo informado permite mejorar lo que aún falla.

Si eres de los que piensan que "todo va fatal", quizá no te falten razones emocionales.

Pero los datos cuentan otra historia.