La influencer Aurah Ruíz la lía al mandar este mensaje sobre España a Trump tras la detención de Maduro
Lo publicó en sus historias de Instagram.
No se llevaban ni tres días del 2026 cuando el mundo se levantó con la que ya va a ser una de las noticias más importantes y de mayor trascendencia del año: la detención del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y de su mujer, Cilia Flores, por parte de Estados Unidos para ser juzgado en el país norteamericano.
Las reacciones a la noticia no se han hecho esperar. Una de las que más repercusión ha tenido ha sido la del torero Francisco Rivera, que ha celebrado la 'liberación de Venezuela': "Lo ha liberado de un narcoterrorista, asesino, cobarde, que lleva reprimiendo y abusando de su pueblo. Vamos, un dictador, con todas las palabras. Así que, señor Trump. Muchas gracias".
También ha pedido que mire a lo que se ha interpretado como España: "Mire para acá. Que aquí hay cosas que huelen a chamusquina. Hay muchos con unas caras muy raras. Huele a chamusquina. Mire para acá también".
En esa misma línea ha opinado Aurah Ruiz, la que fuera concursante de realities y programas de televisión de Telecinco como Mujeres y hombres y viceversa, Gran Hermano VIP o Supervivientes.
Ruíz, que también es conocida por ser la pareja del futbolista de la UD Las Palmas y canterano del Real Madrid, Jesé Rodríguez, ha mandado un mensaje a Trump a través de las historias de su cuenta de Instagram: "A ver si te das una vueltita por Spain".
Incertidumbre en el país
Aunque en este momento y con Maduro estando preso en la cárcel Metropolitan Detention Center, el neoyorkino barrio de Brooklyn, las dudas y las incógnitas siguen sobre la mesa, se empiezan a resolver algunas cuestiones.
En la madrugada de este lunes, en el que va a declarar Maduro, Delcy Rodríguez, la hasta ahora número dos de Maduro en el Gobierno chavista, ha empezado a tender la mano a Donald Trump afianzando la idea de que es la elegida por el presidente norteamericano para comandar la transición en el país.