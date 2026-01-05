La influencer Aurah Ruíz la lía al mandar este mensaje sobre España a Trump tras la detención de Maduro

No se llevaban ni tres días del 2026 cuando el mundo se levantó con la que ya va a ser una de las noticias más importantes y de mayor trascendencia del año: la detención del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y de su mujer, Cilia Flores, por parte de Estados Unidos para ser juzgado en el país norteamericano.

Las reacciones a la noticia no se han hecho esperar. Una de las que más repercusión ha tenido ha sido la del torero Francisco Rivera, que ha celebrado la 'liberación de Venezuela': "Lo ha liberado de un narcoterrorista, asesino, cobarde, que lleva reprimiendo y abusando de su pueblo. Vamos, un dictador, con todas las palabras. Así que, señor Trump. Muchas gracias".

También ha pedido que mire a lo que se ha interpretado como España: "Mire para acá. Que aquí hay cosas que huelen a chamusquina. Hay muchos con unas caras muy raras. Huele a chamusquina. Mire para acá también".

En esa misma línea ha opinado Aurah Ruiz, la que fuera concursante de realities y programas de televisión de Telecinco como Mujeres y hombres y viceversa, Gran Hermano VIP o Supervivientes.

Ruíz, que también es conocida por ser la pareja del futbolista de la UD Las Palmas y canterano del Real Madrid, Jesé Rodríguez, ha mandado un mensaje a Trump a través de las historias de su cuenta de Instagram: "A ver si te das una vueltita por Spain".

Incertidumbre en el país

Aunque en este momento y con Maduro estando preso en la cárcel Metropolitan Detention Center, el neoyorkino barrio de Brooklyn, las dudas y las incógnitas siguen sobre la mesa, se empiezan a resolver algunas cuestiones.

En la madrugada de este lunes, en el que va a declarar Maduro, Delcy Rodríguez, la hasta ahora número dos de Maduro en el Gobierno chavista, ha empezado a tender la mano a Donald Trump afianzando la idea de que es la elegida por el presidente norteamericano para comandar la transición en el país.