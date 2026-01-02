Ucrania ataca a los lanzadores de drones rusos antes de disparar como ataque preventivo

Los drones se han convertido en un armamento fundamental en la guerra de Ucrania. A lo largo del conflicto armado, que va camino de los cuatro años de duración, Rusia ha atacado territorio ucraniano haciendo uso de decenas de miles de drones Shahed de fabricación iraní.

Esas ofensivas rusas han causado importante daños personales y materiales en las ciudades ucranianas. Sin embargo, esta semana el país presidido por Volodímir Zelenski ha conseguido dar un importante paso adelante para evitar ese tipo de ataques.

El Centro Especial de Fuerzas de Sistemas No Tripulados (USF) de élite de Ucrania ha llevado a cabo un ataque contra una serie de equipos rusos que se preparaban para lanzar drones Shahed contra diferentes puntos de Ucrania.

Tal y como recoge el medio de comunicación ucraniano Kyiv Post, el movimiento de Ucrania ha sido un ataque preventivo realizado con oleadas de drones kamikaze FP-2 fabricados en Ucrania.

La ofensiva del USF ha alcanzado a las tripulaciones de vuelo rusas, al equipo de lanzamiento que Rusia tenía desplegado en el aeropuerto abandonado de Donetsk y a un almacén de municiones ruso situado cerca del asentamiento de Manhush, perteneciente al óblast de Donetsk.

Ataque realizado por una unidad ucraniana especializada en drones

El comandante del Centro Especial de Fuerzas de Sistemas No Tripulados de élite de Ucrania, Robert Brovdi, ha detallado que los vuelos de apoyo al ataque preventivo han sido realizados por la 414ª Brigada del USF.

La mencionada brigada es una unidad ucraniana especializada en drones que ha acumulado más de tres años de experiencia en la realización de ataques aéreos profundos en territorio controlado por Rusia.

Según han informado desde el USF, el ataque ucraniano ha logrado dejar inoperativo un centro logístico usado por las tropas rusas para lanzar drones Shaded y Geran contra viviendas y empresas ucranianas, además de drones Gebera que actuaban como distracción durante esas ofensivas.