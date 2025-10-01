Los abortos subieron un 3 % en 2024: el 78 % se practicaron en centros privados

La ministra de Sanidad, Mónica García, presenta en rueda de prensa, los datos de las interrupciones voluntarias del embarazo realizadas en España en 2024, este miércoles en Madrid .

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha ofrecido este miércoles los datos oficiales sobre las interrupciones voluntarias del embarazo (IVE) en España durante el año pasado. En total, en 2024 se practicaron 106.172, lo que supone alrededor de 3.000 más que en 2023, un 3 % de aumento. El 82 % de esos procedimientos se realizó en centros privados.

En rueda de prensa, García ha señalado que este 78 % de abortos en centros privados suponen 83.609 intervenciones, 563 menos que en 2023, "un descenso leve, pero no suficiente.

La ministra ha afirmado que Sanidad trabaja para que la ley se cumpla y las mujeres puedan ejercer este derecho en la red pública "sin obstáculos y sin desigualdades territoriales".

"No existe el síndrome postaborto como diagnóstico clínico"



La ministra de Sanidad ha avanzado este miércoles que su departamento estudiará la legalidad de la propuesta aprobada por el Ayuntamiento de Madrid para obligar a las mujeres a informar de posibles síndromes postaborto y ha afirmado que "no existe un síndrome postaborto como diagnóstico clínico".

Ha advertido al PP de que en caso de que esto lo lleven a cabo, "el Ministerio estudiará judicialmente la legalidad de la acción y las consecuencias jurídicas que pueda tener esta acción de acoso y desinformación".

García ha reprochado a PP y Vox en el Ayuntamiento de Madrid que intentaran hacer "una relación entre el aborto y un futuro de miedo y de apocalipsis de mujeres alcohólicas y drogadictas".

"Esto no es verdad, no hay evidencia que respalde las afirmaciones que en el Ayuntamiento de Madrid han hecho PP y Vox. Lo que hay es una violencia camuflada por parte del Partido Popular y de Vox que ya son indistinguibles. El único síndrome que ahora existe es al ultraderechización del PP con su odio, su señalamiento a las mujeres y su negacionismo", ha señalado.

"No hay ninguna diferencia entre lo que propusieron ayer en el Ayuntamiento de Madrid con el hostigamiento y el acoso que se hace a las mujeres a las puertas de las clínicas cuando van a abortar", ha añadido.

Lo que es una realidad, ha insistido la ministra, es "que el aborto es una derecho de las mujeres, adquirido hace mucho tiempo, y que cristaliza la libertad de la mujer a la hora de decidir sobre su cuerpo y su maternidad".

García ha asegurado que los efectos postlegalización del aborto del año 1985 "son positivos, no han influido en la natalidad del país. Han influido en que las mujeres han podido acabar los estudios y ha habido menos embarazos no deseados en menores de 21 años". Y a quienes quieren "arrebatar los derechos conseguidos durante tantos años", la ministra les ha dicho que "lo llevan claro".