Unos obreros que reformaban una escuela descubren una tumba de 2.500 años de la época cartaginesa: la integrarán en el edificio para que los niños la vean cada día

La sorpresa que se llevaron los obreros y constructores fue mayúscula. En principio, el proyecto en el participaban sólo planeaba modernizar una escuela en Malta, pero los trabajadores descubrieron, de repente, unos restos históricos de gran valor. Ahora, la fundación responsable de este tipo de hallazgos debe integrar la conservación de monumentos históricos en el proyecto de construcción, según ha publicado Focus.

Ha ocurrido en la pequeña localidad maltesa de Naxxar, donde se iban a modernizar los terrenos de una antigua escuela primaria. Durante el proceso, allí mismo, los obreros descubrieron un capítulo inesperado de la historia: mientras retiraban la tierra, se toparon con una tumba antigua que data del período púnico.

Tal como informó en Facebook la Fundación para las Escuelas del Futuro, responsable de la renovación , el descubrimiento provocó la paralización inmediata de las obras para evitar dañar el hallazgo. Inicialmente, se contrató a un arqueólogo para documentar minuciosamente el sitio.

La tumba data aparentemente del período púnico, cuando Cartago gobernaba las islas maltesas en el Mediterráneo. Las islas estuvieron bajo dominio púnico desde aproximadamente el siglo VI a. C., antes de ser conquistadas por el Imperio romano en la Segunda Guerra Púnica . El plan consiste en integrar la tumba, en su estado original, al proyecto de construcción de la escuela y así preservarla para las generaciones futuras.

La obra incluso sacó a la luz otros vestigios históricos: bajo los terrenos de la escuela se encontraron un antiguo depósito de agua y un refugio de la Segunda Guerra Mundial. El nuevo centro de enseñanza primaria en Naxxar también se financia con fondos de la UE. Junto con las autoridades maltesas de patrimonio, se velará ahora por que la conservación de los monumentos históricos y el avance de la construcción se mantengan en equilibrio.

Malta cuenta con más de 7.000 años de historia y reúne importantes lugares de interés cultural, como templos neolíticos y santuarios funerarios, así como la capital, La Valeta. Estas islas fueron gobernadas en la antigüedad por fenicios, cartagineses y romanos. Posteriormente, fueron conquistadas, entre otros, por árabes, los Caballeros de Malta y, finalmente, por los franceses bajo el mando de Napoleón. La nación insular declaró su independencia en 1964.

Además, a día de hoy, según informaciones publicadas en los medios del país, ya se han descubierto más de 660 tumbas púnicas en esta isla y nación mediterránea. La mayoría se hallaron en la isla principal, en las ciudades de Rabat, Mdina y la bahía del Gran Puerto.