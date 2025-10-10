Los buzos consiguen recuperar más de 1.000 monedas de oro y plata de un naufragio de barcos españoles en 1715

Un grupo de buzos ha conseguido recuperar más de 1.000 monedas de oro y plata (por valor de 40 millones de dólares) frente a la costa este de Florida (EEUU), que se perdieron en el océano en 1715 tras el naufragio de una flota, en el que estuvieron involucrados varios barcos de nacionalidad española, según afirma la revista Live Science.

"Cada moneda es una pieza de historia, una conexión tangible con las personas que vivieron, trabajaron y navegaron durante la Edad de Oro del Imperio español", ha asegurado Sat Guttoso, director de operaciones de 1715 Fleet-Queens Jewels (la empresa detrás del hallazgo). "Encontrar 1000 de ellas en una sola recuperación es tan inusual como extraordinario", ha agregado.

En total, los buzos han conseguido recuperar más de 1.000 reales de plata y cinco escudos de oro, los cuales se utilizaban antiguamente en las colonias españolas de América, concretamente en las de México, Bolivia y Perú, tal y como recogen en un comunicado, que han agregado que las monedas se encontraban en buen estado.

La flota que se hundió tras toparse con un huracán, conocida como la "Flota de los Platos" y compuesta por doce embarcaciones, contenía, además de monedas, otros bienes originarios de las colonias españolas. "Cada descubrimiento contribuye a reconstruir la historia de la flota de 1975", declaró en este sentido Guttuso.

Ahora, los hallazgos serán exhibidos en los museos locales, tal y como recoge el mismo comunicado, aunque se cree que podría haber muchos más tesoros enterrados y ocultos bajo el océano, incluyendo un anillo de esmeralda de 74 quilates y unos pendientes de perla de 14 quilates.