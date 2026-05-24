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Los horticultores coinciden: no hay que adaptar los manzanos al clima futuro, sino hacerlos adaptables a uno imprevisible para que sobrevivan
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Los horticultores coinciden: no hay que adaptar los manzanos al clima futuro, sino hacerlos adaptables a uno imprevisible para que sobrevivan

El cambio climático ya está dañando los huertos del noreste de Estados Unidos.

Sandra Hernández Jiménez
Sandra Hernández Jiménez
Varios manzanos, en una imagen de archivo
Varios manzanos, en una imagen de archivoLiliya Krueger vía Getty Images

Los manzanos suelen asociarse a algo estable, casi rutinario, con hileras ordenadas y cosechas que dan fruto y vuelven a empezar como si el tiempo pasara siempre igual. Pero la realidad es que ese paisaje ya no es tan amable ni tan predecible. El clima está cambiando el ritmo de todo, y estos árboles se están encontrando con un futuro que no encaja en ningún calendario. Por ello surge la pregunta de cómo hacer que aguanten un futuro que no se deja prever.

Esa incertidumbre climática ya está teniendo consecuencias visibles en los huertos del noreste de Estados Unidos, donde los investigadores han observado daños graves en manzanos tras episodios de temperaturas extremas que se suceden con apenas días de diferencia. Concretamente, un calentamiento inusual en pleno invierno puede “despertar” a los árboles antes de tiempo, para después ser golpeados por olas de frío repentinas que los dejan debilitados.

El resultado no siempre se ve en las ramas o en el tronco, sino en la parte más vulnerable del sistema: los portainjertos, la base sobre la que se sostiene todo el árbol y que está empezando a mostrar sus límites frente a este clima cada vez más imprevisible. Esa es la línea de trabajo que impulsa el proyecto SPARC, centrado en cómo el calor y el frío extremos están aumentando y poniendo en riesgo la producción de manzanas y peras.

Por un futuro lleno de manzanos

Los daños a los portainjertos representan un perjuicio para la industria de la manzana en Estados Unidos, que genera aproximadamente 23.000 millones de dólares en actividad económica anual y produce más de 11.000 millones de libras de la fruta más consumida en el país. Esto se debe a que casi todos los manzanos comerciales son una combinación de dos plantas distintas que dan como resultado fruta de alta calidad.

El programa de portainjertos de Cornell en Ginebra, nacido en 1968, calcula que ya hay cerca de 70 millones de árboles plantados sobre sus materiales en todo el mundo. “Debemos tener en cuenta que los portainjertos que seleccionamos son adaptables. No se trata de que estén adaptados a un clima futuro, sino de que son adaptables”, asegura Lee Kalcsits, director del proyecto, en declaraciones recogidas por The Guardian, acerca de la supervivencia de la especie a largo plazo.

SPARC plantea precisamente estudiar la fisiología de los árboles frente a extremos térmicos, modelar riesgos históricos y futuros y usar esa información para orientar inversiones, selección regional de cultivares y, sobre todo, nuevas decisiones de mejora genética. En otras palabras, el objetivo ya no es simplemente “acertar” con la variedad adecuada para cada zona, sino entender qué rasgos permiten a los árboles sobrevivir cuando el clima rompe sus propios patrones.

Sandra Hernández Jiménez
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Soy redactora en El HuffPost España, especializada en publicar artículos y reportajes de interés social: un periodismo cercano que explica y conecta.

 

Sobre qué temas escribo

Me centro en temas sociales y redacto artículos que ponen el foco en la vida cotidiana, los viajes, el consumo y las historias que conectan con la gente. A través de testimonios y observación trato de convertir experiencias personales en relatos que expliquen realidades más amplias y lleguen al lector. Por ejemplo, el reportaje con el que se dio a conocer la iniciativa de Javier Cascón: “Tiene 26 años, tres casas en Madrid que da a los sintecho y es de valorar la forma con la que ha conseguido el dinero”; un joven que ha convertido su vida en un ejemplo a seguir.

 

En general, escribo sobre vivencias personales y lugares que suelen pasar desapercibidos, por lo que siempre encontrarás sitios de interés con los que deleitarte en mis artículos.

 

Mi trayectoria

Nací en Madrid en 2001, estudié un doble grado de Periodismo y Comunicación Audiovisual en la Universidad Rey Juan Carlos y me estrené como becaria en el Diario AS, donde me recibieron con los brazos abiertos y aprendí muchísimo. Desde el verano de 2024 formo parte del equipo de El HuffPost España, donde sigo creciendo profesionalmente y disfruto contando a diario historias que le importan a la gente. Entre mis mayores intereses que me llevaron al mundo del periodismo destacan los temas culturales, sociales y deportivos, pero me encanta aprender sobre otras áreas. En lo personal, soy una gran apasionada de contar historias y trasladar la información a todas las pantallas y los hogares, pero también del cine y de la postproducción audiovisual.

 

 

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