Lucía Amoruso, neurobióloga: "Quienes hablan más idiomas tienden a tener cerebros que parecen más jóvenes de lo esperado para su edad cronológica"

Un estudio científico que será presentado en el congreso de la Federación de Sociedades Europeas de Neurociencia de Barcelona apunta a que aprender idiomas puede retrasar el envejecimiento cerebral de manera significativa.

La investigación ha sido realizada por científicos de españoles, chilenos, argentinos e irlandeses y se ha basado en la comparación de personas que viven en una región española con gran riqueza lingüística: el País Vasco.

Los datos extraídos en el estudio señalan que quienes hablaban dos idiomas tenían cerebros unos seis años más jóvenes que los de quienes solo hablaban un idioma. La cifra era de siete años en quienes hablaban tres idiomas y de 13 años en quienes hablaban cuatro idiomas. Los idiomas que se han tenido en cuenta en la investigación han sido el español, el euskera, el francés y el inglés.

En concreto, tal y como informa el medio de comunicación británico The Guardian, para medir la edad neurológica, los científicos utilizaron la magnetoencefalografía para medir la actividad cerebral de 728 personas de diferentes edades y niveles de capacidad lingüística.

Posteriormente, se realizaron escáneres a un segundo grupo independiente de 144 personas y se compararon los resultados. Ese grupo estaba compuesto por un número igual de individuos que hablaban uno, dos, tres o cuatro idiomas.

"Un mayor dominio también se asoció con un envejecimiento cerebral más retardado"

Respecto a los resultados de este trabajo científico, Lucía Amoruso, neurobióloga del Centro Vasco de Cognición, Cerebro y Lenguaje de San Sebastián, ha expresado que "en términos sencillos, las personas que hablaban más idiomas tendían a tener cerebros que parecían más jóvenes de lo esperado para su edad cronológica".

En ese sentido, Amoruso ha detallado que "el efecto no solo estaba relacionado con el número de idiomas hablados. Un mayor dominio de los idiomas y una adquisición más temprana de una segunda lengua también se asociaron con un envejecimiento cerebral más retardado. Esto sugiere que la experiencia multilingüe importa en función de un gradiente: no se trata simplemente de ser bilingüe o no, sino de la profundidad y la duración de la experiencia lingüística".