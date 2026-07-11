Mirari Chamorro, maestra bilbaína de 26 años en Helsinki: "Somos cinco en clase con 14 niños; la atención es muchísimo más individualizada que en España"

Las maestras de Educación Infantil están saliendo a protestar por una mejora en la calidad de la enseñanza. Entre otras cuestiones, exigen una bajada de ratios para poder ofrecer una atención más individualizada. La marea amarilla, como se conoce a este movimiento, critica que las docentes tengan que hacerse cargo de hasta 20 alumnos por aula.

En ciertos países la ratio es mucho menor que en España. Finlandia suele ser el ejemplo en el que se fijan muchos profesores. Allí las maestras se encargan, como máximo, de 7 alumnos cada una. Y el número puede llegar a ser más pequeño, dependiendo de la edad de los niños.

Así lo asegura la maestra Mirari Chamorro en un reportaje publicado en El País. Esta docente de 26 años y natural de Bilbao se marchó a Helsinki el pasado mes de enero. Asegura que en cada aula hay 14 alumnos y 3 docentes. Una maestra y dos auxiliares, aunque apenas hay diferencias entre ellos.

"Parte del día somos cinco en clase y así, obviamente, la atención que reciben los niños es de más calidad y muchísimo más individualizada que en España", afirma Chamorro, que confiese haberse sentido sorprendida durante sus primeros meses en el país nórdico, pues podía prestarle atención a un solo alumno y "los demás están tranquilos porque hay más compañeras ocupándose de ellos".

Finlandia busca maestras españolas

Aunque el sistema resulta mejor para el alumno, lo cierto es que genera una necesidad que Finlandia no puede cubrir con sus propios recursos: la de contratar a una buena cantidad de maestras.

En Finlandia no hay tantas, así que las están buscando fuera. España es uno de los países predilectos porque homologar el título es mucho más sencillo respecto a otras naciones europeas. Para atraerlas, ofrecen sueldos por encima de los 3.000 euros brutos y ayuda para alquilar piso. No son pocas las maestras españolas que se están marchando allí.

Otro ejemplo es el de Íngrid Barroso, maestra procedente de Cataluña pero que desarrolla su labor en Finlandia. Ella es bastante clara al respecto: "En Helsinki alquilas un estudio por 800 euros y cobras 3.000 brutos al mes", cuenta a El HuffPost. Además, afirma que encontrar piso es más fácil que en España porque "no tienes que quedarte con el primer anuncio y visitarlo al segundo por si te lo quitan, aquí hay más oferta y nadie se mata por nada". Un estudio de 40 metros cuadrados puede costar alrededor de 800 euros al mes.

Barroso también habla de las ratios y las ventajas de trabajar con menos alumnos. "Se nota en todos los sentidos, te puedes dividir y hacer grupos de trabajo más pequeñitos", expone a El HuffPost. Hay que aclarar que en el país nórdico la Educación Infantil funciona de manera distinta. Allí cubre desde los 0 hasta los 6 años, mientras que en España se divide en dos etapas: de 0 a 3 y de 3 a 6. Estas se imparten en centros diferentes.

Tanto Barroso como Chamorro se han marchado a Finlandia para vivir una experiencia "enriquecedora" en lo profesional, no sólo debido a las mejores condiciones. Eso sí, ambas reconocen que acabarán volviendo a España porque la vida allí no es la más cómoda. "Es un país bastante duro", resume Barroso.