Atrapan a un jefe de la mafia de Nápoles que se escondió en una habitación secreta detrás de un radiador durante 3 años

Tras una larga investigación coordinada por la Fiscalía Antimafia de Nápoles, los Carabinieri del Nucleo Investigativo (NI) han detenido a Ciro Andolfi, de 49 años, incluido en la lista de los 100 fugitivos más peligrosos de Italia. Andolfi, buscado desde 2022, fue localizado en un piso del barrio de Barra y ahora debe cumplir una condena de 8 años, 3 meses y 10 días por delitos vinculados a asociación mafiosa, extorsión agravada y corrupción.

El arresto se produjo durante un registro en un apartamento ubicado en Via Giulia Lama, una calle de la ciudad napolitana, donde los investigadores descubrieron un compartimento oculto construido en el interior de una pared. La entrada al refugio estaba disimulada detrás de un radiador fijado a la pared, tras el que se abría una cavidad que le permitió permanecer prácticamente invisible durante aproximadamente tres años, según recoge el comunicado de los Carabinieri.

La operación fue el resultado de una investigación compleja y de un dispositivo táctico que contó con unidades especializadas del Comando Provinciale de Nápoles. Las autoridades indican que la captura responde a trabajos de rastreo y análisis de redes locales, una información que culminó con la ejecución de la orden de detención emitida por la Procura Generale. Con este arresto, Andolfi se convierte en el vigésimo segundo fugitivo capturado en 2025 por los Carabinieri de la provincia de Nápoles.

Un golpe a la mafia italiana

Los investigadores acusan a Ciro Andolfi de ser uno de los líderes del clan Andolfi-Cuccaro, activo en la zona oriental de la ciudad y vinculado al tráfico local. Los fiscales antimafia subrayan que escondites como el de Andolfi, habitualmente ingeniosos y de difícil detección, son uno de los obstáculos recurrentes en la persecución de prófugos vinculados a la criminalidad organizada.

La Fiscalía y los Carabinieri mantienen las pesquisas abiertas para determinar posibles apoyos, contactos y la logística que permitió a Andolfi mantenerse oculto durante tanto tiempo. El arresto fue seguido del traslado del detenido al régimen penitenciario para el cumplimiento de la pena pendiente y está a la espera de nuevas actuaciones judiciales destinadas a desarticular las redes de protección que facilitan la fuga de criminales.

El capo de la Camorra, incluido en la lista de las 100 personas más peligrosas del Ministerio del Interior, fue capturado tras una exhaustiva investigación coordinada que pone fin a tres años de clandestinidad marcados por un escondite tan rudimentario como efectivo. Su captura supone un nuevo golpe a las estructuras mafiosas que operan en el este de Nápoles y refuerza la estrategia de presión constante de las fuerzas de seguridad contra los grandes fugitivos de la criminalidad organizada en Italia.