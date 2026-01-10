Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
Atrapan a un jefe de la mafia de Nápoles que se escondió en una habitación secreta detrás de un radiador durante 3 años
Global
Global

Atrapan a un jefe de la mafia de Nápoles que se escondió en una habitación secreta detrás de un radiador durante 3 años

Está incluido en la lista de los 100 fugitivos más peligrosos de Italia.

Sandra Hernández Jiménez
Sandra Hernández Jiménez
Un agente de Policía esposando a un hombre
Un agente de Policía esposando a un hombre por cometer un delito de drogas.Getty Images

Tras una larga investigación coordinada por la Fiscalía Antimafia de Nápoles, los Carabinieri del Nucleo Investigativo (NI) han detenido a Ciro Andolfi, de 49 años, incluido en la lista de los 100 fugitivos más peligrosos de Italia. Andolfi, buscado desde 2022, fue localizado en un piso del barrio de Barra y ahora debe cumplir una condena de 8 años, 3 meses y 10 días por delitos vinculados a asociación mafiosa, extorsión agravada y corrupción.

El arresto se produjo durante un registro en un apartamento ubicado en Via Giulia Lama, una calle de la ciudad napolitana, donde los investigadores descubrieron un compartimento oculto construido en el interior de una pared. La entrada al refugio estaba disimulada detrás de un radiador fijado a la pared, tras el que se abría una cavidad que le permitió permanecer prácticamente invisible durante aproximadamente tres años, según recoge el comunicado de los Carabinieri.

La operación fue el resultado de una investigación compleja y de un dispositivo táctico que contó con unidades especializadas del Comando Provinciale de Nápoles. Las autoridades indican que la captura responde a trabajos de rastreo y análisis de redes locales, una información que culminó con la ejecución de la orden de detención emitida por la Procura Generale. Con este arresto, Andolfi se convierte en el vigésimo segundo fugitivo capturado en 2025 por los Carabinieri de la provincia de Nápoles.

Un golpe a la mafia italiana

Los investigadores acusan a Ciro Andolfi de ser uno de los líderes del clan Andolfi-Cuccaro, activo en la zona oriental de la ciudad y vinculado al tráfico local. Los fiscales antimafia subrayan que escondites como el de Andolfi, habitualmente ingeniosos y de difícil detección, son uno de los obstáculos recurrentes en la persecución de prófugos vinculados a la criminalidad organizada.

La Fiscalía y los Carabinieri mantienen las pesquisas abiertas para determinar posibles apoyos, contactos y la logística que permitió a Andolfi mantenerse oculto durante tanto tiempo. El arresto fue seguido del traslado del detenido al régimen penitenciario para el cumplimiento de la pena pendiente y está a la espera de nuevas actuaciones judiciales destinadas a desarticular las redes de protección que facilitan la fuga de criminales.

El capo de la Camorra, incluido en la lista de las 100 personas más peligrosas del Ministerio del Interior, fue capturado tras una exhaustiva investigación coordinada que pone fin a tres años de clandestinidad marcados por un escondite tan rudimentario como efectivo. Su captura supone un nuevo golpe a las estructuras mafiosas que operan en el este de Nápoles y refuerza la estrategia de presión constante de las fuerzas de seguridad contra los grandes fugitivos de la criminalidad organizada en Italia.

Sandra Hernández Jiménez
Sandra Hernández Jiménez
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy redactora en El HuffPost España, especializada en publicar artículos y reportajes de interés social: un periodismo cercano que explica y conecta.

 

Sobre qué temas escribo

Me centro en temas sociales y redacto artículos que ponen el foco en la vida cotidiana, los viajes, el consumo y las historias que conectan con la gente. A través de testimonios y observación trato de convertir experiencias personales en relatos que expliquen realidades más amplias y lleguen al lector. Por ejemplo, el reportaje con el que se dio a conocer la iniciativa de Javier Cascón: “Tiene 26 años, tres casas en Madrid que da a los sintecho y es de valorar la forma con la que ha conseguido el dinero”; un joven que ha convertido su vida en un ejemplo a seguir.

 

En general, escribo sobre vivencias personales y lugares que suelen pasar desapercibidos, por lo que siempre encontrarás sitios de interés con los que deleitarte en mis artículos.

 

Mi trayectoria

Nací en Madrid en 2001, estudié un doble grado de Periodismo y Comunicación Audiovisual en la Universidad Rey Juan Carlos y me estrené como becaria en el Diario AS, donde me recibieron con los brazos abiertos y aprendí muchísimo. Desde el verano de 2024 formo parte del equipo de El HuffPost España, donde sigo creciendo profesionalmente y disfruto contando a diario historias que le importan a la gente. Entre mis mayores intereses que me llevaron al mundo del periodismo destacan los temas culturales, sociales y deportivos, pero me encanta aprender sobre otras áreas. En lo personal, soy una gran apasionada de contar historias y trasladar la información a todas las pantallas y los hogares, pero también del cine y de la postproducción audiovisual.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 