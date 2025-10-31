Luz verde al plan del vecino de España para crear un súper radar único capaz de detectar amenazas desde hasta 2.000 kilómetros de altitud

La Dirección General de Armamento (DGA) de nuestro país vecino, Francia, ha encargado oficialmente al gigante tecnológico Thales el desarrollo de un radar de vigilancia espacial de nueva generación, capaz de detectar objetos y amenazas situados hasta 2.000 kilómetros sobre la Tierra.

El sistema, bautizado como AURORE, está previsto que entre en funcionamiento hacia 2030 y promete ser "único en Europa", según destacó el Ministerio de las Fuerzas Armadas francés. Este radar sustituirá al actual GRAVES, en servicio desde 2004. "La Dirección General de Armamento (DGA) encargó el radar de vigilancia espacial en órbita baja AURORE a Thales el 24 de octubre de 2025, como parte del programa ARES (Acción Espacial y Resiliencia)", precisó el ministerio en un comunicado oficial.

El radar AURORE, que se fabricará en la planta de Limours (Essonne), ayudará a detectar, seguir y analizar el movimiento de satélites y desechos espaciales. De acuerdo con la estrategia espacial militar francesa, la llamada "conciencia situacional espacial" (SSA) es fundamental para proteger tanto las operaciones militares como las actividades comerciales en el espacio" y este radar permitirá "anticipar la amenaza de la basura espacial y conocer la trayectoria de los satélites extranjeros de observación o escucha", subrayó la DGA.

El nuevo radar también reforzará la soberanía espacial europea, al integrarse dentro del proyecto EU-SST (Vigilancia y Seguimiento Espacial Europeo), que agrupa a 15 países de la Unión Europea en una red común de observación.

Aunque ni la DGA ni Thales han hecho oficial el coste total del proyecto, su financiación está incluida dentro del presupuesto militar 2024-2030, que asciende a 413.000 millones de euros. El presidente Emmanuel Macron ha anunciado además una ampliación de ese presupuesto con 3.500 millones de euros adicionales en 2026 y otros 3.000 millones en 2027.