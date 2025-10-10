Malas noticias para los viajeros: la UE da un toque a España por su plan para detener estas tarifas de las aerolíneas

Un pasajero con su equipaje de mano en el aeropuerto, con un avión de Ryanair al fondo

La Unión Europea ha frenado el intento de España de sancionar a las aerolíneas que cobran suplementos por el equipaje de mano dentro de el país. Tras plantear medidas contra los recargos para proteger a los pasajeros frente a estas tarifas o las que atañen a la reserva de asientos, Bruselas ha respondido con un claro "no".

La propuesta española buscaba limitar los costes adicionales que imponen las compañías 'low cost', especialmente en rutas hacia el archipiélago canario. Sin embargo, la UE ha dejado claro que estas prácticas seguirán permitidas, lo que supone un duro revés para los derechos de los consumidores.

En este contexto, la asociación de aerolíneas, ALA, ha celebrado públicamente que Bruselas haya defendido la libertad de las compañías aéreas para fijar su propia política de precios: "El Ministerio de Protección al Consumidor se ha excedido en sus competencias al imponer una sanción unilateral e injustificada, haciendo caso omiso de la legislación europea y de la UE", afirmaba el presidente de la agrupación, Javier Gándara.

Un avión de Ryanair Nicholas Ahonen

Este desencuentro se suma a una serie de tensiones entre las aerolíneas y las autoridades canarias. Ryanair, por ejemplo, ha cancelado operaciones en aeropuertos del archipiélago, afectando a cientos de miles de plazas. También cerrará su base en Santiago de Compostela el próximo 26 de octubre y suspenderá todos sus vuelos en el aeropuerto de Vigo a partir del próximo 1 de enero. Vueling, por su parte, planea lanzar 900.000 billetes económicos para cubrir parte de la demanda.

En mayo Protección al Consumidor anunció que sancionaría a las aerolíneas que hubieran cobrado estas tarifas adicionales y las investigaciones estaban en marcha contra Ryanair, Vueling, EasyJet, Norwegian y Volotea. Ahora, desde la asociación de aerolíneas han pedido que se anulen dichos 'castigos' económicos.