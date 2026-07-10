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Una periodista viaja a Maldivas y todos le hablan de lo mismo: "No de inteligencia artificial. No de semiconductores. Ni siquiera de TikTok. De Temu"
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Una periodista viaja a Maldivas y todos le hablan de lo mismo: "No de inteligencia artificial. No de semiconductores. Ni siquiera de TikTok. De Temu"

Lo que descubrió durante una conversación con empresarios locales le hizo replantearse cómo está creciendo realmente la influencia tecnológica de China en buena parte del mundo.

Israel Molina Gómez
Israel Molina Gómez
Isla de Mudhdhoo en Maldivas.Abllo Ameer via Getty Images

Cuando una periodista especializada en tecnología aterrizó en Maldivas esperaba escuchar conversaciones sobre turismo, economía o política. Quizá incluso sobre inteligencia artificial, uno de los temas que dominan actualmente el debate global.

Pero se encontró con algo muy distinto. "Pensaba que hablaríamos de inteligencia artificial, de semiconductores o incluso de TikTok. En lugar de eso, todos querían hablar de Temu", relata la periodista Itika Sharma Punit en un artículo publicado en Rest of World.

La autora explica que, durante una reunión con empresarios locales, la conversación terminó girando una y otra vez en torno a la popular plataforma china de comercio electrónico.

Y no por casualidad.

El fenómeno que ha cambiado la forma de comprar en Maldivas

Según cuenta, Temu se ha vuelto tan popular en el archipiélago que ha transformado la manera en que muchos ciudadanos adquieren productos cotidianos.

La situación llegó hasta tal punto que el Banco de Maldivas decidió el año pasado imponer un recargo del 30% a las compras realizadas en varias plataformas internacionales de comercio electrónico, entre ellas Temu, Shein, Alibaba, AliExpress o eBay.

La medida buscaba frenar la salida de divisas en un país muy dependiente de las importaciones y donde las compras online representaban una parte enorme de las adquisiciones realizadas en el extranjero.

La prensa local llegó incluso a bautizar el recargo con un nombre muy revelador: el "impuesto Temu".

Ni siquiera el recargo consiguió frenarlo

Lo que más sorprendió a la periodista fue lo que ocurrió después. Pese al nuevo impuesto, los consumidores siguieron comprando.

Los empresarios con los que habló le explicaron que, incluso con el sobrecoste añadido, muchos productos seguían siendo más baratos que en las tiendas de Malé, la capital del país.

Además, el atractivo de los envíos gratuitos provocó un efecto inesperado: el servicio postal nacional comenzó a tener dificultades para gestionar el enorme volumen de paquetes que llegaban al país.

Una forma distinta de influencia china

La experiencia llamó especialmente la atención de Sharma Punit porque vive en India, donde muchas aplicaciones chinas fueron prohibidas por motivos de seguridad nacional tras los enfrentamientos fronterizos entre ambos países en 2020.

Por eso reconoce que el viaje le permitió observar una realidad diferente. Mientras en Occidente gran parte de la conversación sobre China gira en torno a la inteligencia artificial, los microchips o la competencia tecnológica con Estados Unidos, en Maldivas percibió otro tipo de influencia. "Me encontré con una forma distinta del poder chino: la dependencia del consumidor", escribe.

Mucho más que una aplicación para comprar barato

La periodista sostiene que el fenómeno va mucho más allá del comercio electrónico.

Cuando millones de personas empiezan a utilizar una misma plataforma para comprar productos de uso diario, también pasan a depender de los sistemas logísticos, los métodos de pago, los algoritmos de recomendación y las redes de proveedores que hay detrás.

Con el tiempo, argumenta, esas herramientas dejan de ser simples servicios y se convierten en una infraestructura que condiciona qué productos se descubren, qué negocios sobreviven y hacia dónde fluye el dinero.

Por eso cree que muchos gobiernos están empezando a mirar con preocupación el crecimiento de plataformas como Temu o Shein.

Indonesia ha limitado algunas actividades de TikTok Shop, Vietnam ha endurecido el control sobre productos importados y varios reguladores europeos han mostrado inquietud por la llegada masiva de artículos ultrabaratos procedentes de China.

Para Sharma Punit, sin embargo, el debate no es únicamente comercial. "Cada vez sospecho más que esta no es una historia sobre el comercio minorista. Es una historia sobre el poder", concluye.

Y todo empezó, paradójicamente, porque en un viaje a Maldivas nadie quería hablarle de inteligencia artificial. Todos querían hablarle de Temu.

Israel Molina Gómez
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Soy redactor de actualidad en El HuffPost España. Mi objetivo es que no te pierdas nada, sea la hora que sea, estés despierto o dormido.

 

Sobre qué temas escribo

Convivo con personajes tan dispares como Donald Trump, Gabriel Rufián o cualquiera que sea noticia. Intento estar a todo lo que sale, desde los temas más actuales hasta otros más atemporales.

 

Lo hago desde una perspectiva informativa, sin perder esa mirada crítica con la que aportar algo diferente a lo habitual.

 

Sociedad, cultura, política, economía... Cualquier tema es bienvenido para dar un enfoque nuevo a temas de actualidad, que afectan a todos

 

Mi trayectoria

Creo que soy periodista desde que nací, o eso dice mi madre. Desde ese momento hasta ahora han pasado muchas cosas. Soy de Azuébar, un pueblecito de apenas 300 personas del interior de Castellón y, aunque estudié, entre en mi querida ‘terreta’ (Grado en Periodismo por la Universitat Jaume I) y Salamanca (Máster en Comunicación e Información Deportiva por la Universidad Pontificia de Salamanca), aprendí la profesión en la Agencia EFE, donde cubrí los Juegos de Río 2016, los de Tokio 2020, los de París 2024, así como también los Juegos Olímpicos de Invierno de Pieongchang 2018 y de Pekín 2022. Además, cubrí los Mundiales de fútbol de Rusia 2018 y Qatar 2022.

 

Por otra parte, abrí una extensa etapa como autónomo en la que he colaborado con ‘El Independiente’, el ‘Playas de Castellón, la ‘Revista Volata’, ‘Súper Deporte’, ‘Yo Soy Noticia’ o ‘Ciclo 21’, antes de aterrizar en el Huffington Post. 

 

Si alguna vez me necesitas y no me encuentras, búscame en una pista de tenis. Te puedo recomendar la mejor novela negra de cada país y hablar durante horas del cine de los 80 y 90. Ah, por cierto, acierto todas las preguntas naranjas del Trivial. 

 

 

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