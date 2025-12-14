Marta, estudiante española en Seattle, se queda a cuadros con el gesto 'tacaño' de un camarero: "Me ha quitado un trozo porque se ha pasado del peso"
En su perfil de YouTube, acumula más de 41.000 suscriptores.
La generosidad española no es algo común. Esta es una opinión que la española Marta Rodríguez Gómez puede corroborar. A través de YouTube, donde acumula más de 41.000 suscriptores, comparte su nueva vida en Seattle, en Estados Unidos. En uno de sus últimos vídeos vlog en la ciudad, hay algo que no le ha convencido del todo. Se trata de un poké de la cadena de comida rápida Just Poké, cuyos camareros, asegura que son un poco "tacaños".
"Nos hemos venido a comer un poké un poco raro, porque nos estaban pesando el salmón y el atún. Nos han puesto literalmente tres trozos, y yo 'vale, señora'", ironiza. De hecho, "cuando me lo echó, me ha quitado un trozo porque se ha pasado del peso y me ha quitado un trozo". "Mira, de verdad", se queja.
"Pero la verdad es que tiene buena pinta. La empresa se llama Just Poké, y ahora os digo si lo recomiendo o no", anticipa en su publicación para la red social Instagram. "Pero que sepáis que son un poco tacaños. No sé ni qué le he echado", bromea.
En cuanto a los ingredientes, no fue especialmente original: "Le he echado maíz, ensalada de cangrejo, pepino, cebolla frita, salmón, atún y arroz integral". "La verdad es que me ha echado muy poca salsa, pero tampoco le voy a pedir más". "Yo a veces me quedo y digo: luego la gente se ríe y me pregunta, ¿qué te crees americana?", bromea.
Muchos de sus seguidores se han animado a comentar la publicación que ha alcanzado las 18.000 visualizaciones. "Me encantan los videos largos y ver tu día a día. ¡Eres una inspiración...! Para rutinas y ser más productiva y constante. Gracias", comenta una internauta. "Me encantan tus vídeos. Me motivas. Y no solo te ven españoles, soy mexicana", advierte otra.