Más de 200 periodistas muertos en Gaza: el conflicto más mortal para la prensa desde la Segunda Guerra Mundial
Debido a la falta de una investigación independiente en el terreno, es imposible saber con exactitud si algunos de estos periodistas fueron atacados por su trabajo o si murieron al estar en una zona bombardeada.

El cuerpo del camarógrafo palestino Hussam al-Masri, que trabajaba para Reuters, el 25 de agosto de 2025, en Gaza.REUTERS

Al menos 217 periodistas han muerto en Gaza por culpa de los ataques israelíes, lo que convierte este conflicto en el más letal para los trabajadores de los medios de comunicación desde el final de la Segunda Guerra Mundial, según ha recordado este viernes la ONG Campaña Emblema de Prensa (PEC) y recoge la agencia EFE

De acuerdo con los datos proporcionados por la organización, entre octubre y diciembre de 2023, fueron asesinados 81 periodistas; en 2024, la cifra subió a 80, y en lo que va de 2025, ya han muerto 56. Este recuento de PEC supera ligeramente el informe del Comité para la Protección de los Periodistas, que esta semana registró 196 muertes de trabajadores de los medios en Gaza desde el inicio del conflicto el 7 de octubre de 2023.

Con 2025 a punto de convertirse en uno de los años más peligrosos para la prensa, la PEC ha registrado hasta ahora 138 muertes violentas de periodistas en todo el mundo, según su seguimiento actualizado.

Uno de los aspectos que ha agravado esta situación es la "total impunidad" con la que, según PEC, el ejército israelí ha llevado a cabo estos ataques, que la organización tacha de crímenes de guerra. En su comunicado, el presidente de PEC, Blaise Lempen, destacó que, debido a la falta de una investigación independiente en el terreno, es imposible determinar con certeza si algunos de estos periodistas fueron atacados deliberadamente por su trabajo o si murieron al estar en una zona bombardeada.

Aprovechando la cercanía del segundo aniversario del conflicto, PEC rindió homenaje a los periodistas palestinos, quienes, pese a las amenazas y los ataques, continuaron enseñando a través de su cámara y de sus reportajes escritos el sufrimiento de la población en Gaza. 

Además, la organización destaca el trabajo de estos, fundamental para enseñar lo que está ocurriendo allí, y afirma que estos periodistas fueron los únicos testigos de la catástrofe humanitaria, permitiendo que el mundo entendiera la magnitud de la tragedia, a pesar de la prohibición impuesta por Israel que impide el acceso de los medios internacionales al territorio.

