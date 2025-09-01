Gaza, el esfuerzo de la prensa palestina en contar para que nadie diga que no sabe
Una campaña de RSF y Avaaz clama en todo el mundo por la protección de los informadores locales y por la entrada de los internacionales en la franja, vetados por Israel desde octubre de 2023.
Andar y contar. El mítico Manuel Chaves Nogales resumió en dos palabras la esencia del periodismo. Ir a un sitio, ver lo que pasa, transmitirlo a los lectores, oyentes, televidentes. No importan las coordenadas, el soporte ni el siglo. Siempre es lo mismo. Parece fácil, pero no lo es, especialmente en algunos agujeros negros de la información, como la franja de Gaza.
Andar dentro es difícil entre bombardeos, artillería, tanques, minas, desplazados o carreteras reventadas. Contar dentro es difícil, sin electricidad, sin baterías, sin equipos, sin internet y en la diana del ejército de Israel. En los conflictos internacionales, además, es costumbre que llegue prensa de fuera a narrar lo que ocurre. Ojos frescos, dicen. Tampoco aquí, porque el Gobierno de Tel Aviv ha vetado el acceso a cualquier reportero desde los ataques de Hamás del 7 de octubre de 2023. Su ejército ha llevado a quien ha querido unos metros frontera adentro o en vuelos de inspección. Lo demás es cerrojazo.
Este lunes, las organizaciones internacionales Reporteros Sin Fronteras (RSF) y Avaaz han lanzado una campaña con una doble reivindicación: que se deje de matar a los informadores gazatíes y que se permita entrar a los internacionales, como en otras guerras. "Si el Ejército israelí sigue asesinando periodistas a este ritmo, pronto no quedará ninguno en Gaza para informarte", avisan. Se han sumado más de 250 medios, de 50 países.
Llevamos ya casi dos años de ofensiva y, si sabemos lo que pasa en la zona, es por esos profesionales locales tan denostados por Israel, que los acusa sin pruebas de propaganda o hasta de pertenecer a milicias armadas. Esos que mueren mientras duermen, en tiendas identificadas de lo que contienen (o precisamente por ello), reventados por coberturas sin fin. Esos que no ven a sus familias por no convertirlas también en objetivo de los ataques. Esos que, si son masacrados, encuentran relevo en una joven generación de gazatíes que quizá nunca pensaron en ser periodistas pero que encuentran en el oficio un asidero. Para que el mundo nunca diga que no sabe.
Los números
Según Reporteros Sin Fronteras, al menos 220 periodistas han sido asesinados por el Ejército israelí en Gaza en casi 23 meses de conflicto, desde los ataques en cadena de Hamás (que dejaron 1.200 muertos y 250 secuestrados) y la ofensiva perenne de las Fuerzas de Defensa israelíes (que han cosechado ya 63.000 vidas). En el recién pasado mes de agosto, se han producido dos de los ataques más mortíferos contra la prensa: en la noche del 10 al 11 de agosto, las IDF mataron a seis periodistas en un ataque selectivo y reivindicado contra el corresponsal de Al-Jazeera en el enclave, Anas al-Sharif. Asesinado un equipo entero del medio qatarí.
El lunes 25 de agosto, Israel mató en un ataque de doble impacto a otros cinco periodistas. Estaban en un hospital, el de Al Nasser, cubriendo el primer golpe. Cuando llegaron a la zona, fueron disparados en un balcón ampliamente usado por la prensa para documentar la llegara de muertos y heridos al centro. Cayeron Hossam Al Masri, Mariam Abu Daqqa, Moaz Abu Taha, Mohamad Salama y Ahmed Abu Aziz. Como trabajaban para medios internacionales como Reuters, Associated Press o Al Jazeera, su voz silenciada se escuchó algo más.
No es sólo por ellos que esta campaña cobra forma hoy. Es por todos ellos y por todos los demás, una cifra que el Sindicato Palestino de Periodistas eleva a 246, lo que convierte al conflicto en el más mortífero para los reporteros en la historia moderna. El Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ) habla además de 90 informadores arrestados desde el 7-O.
“Al ritmo al que las Fuerzas de Defensa de Israel están matando a periodistas en Gaza, pronto no quedará nadie para mantener al mundo informado. Esto no es solo una guerra contra Gaza, es una guerra contra el periodismo mismo”, declara Thibat Bruttin, director general de RSF. "Los periodistas son asesinados, atacados, difamados. Sin ellos, ¿quién hablará de hambruna, quién denunciará crímenes de guerra, quién denunciará genocidios?", insiste.
"El asesinato de periodistas en Gaza debería conmocionar al mundo, no para que se quede mudo, sino para que actúe y exija rendición de cuentas y justicia", dijo el martes pasado desde Ginebra (Suiza) el portavoz de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos. Thameen Al-Kheetan, calificó de "inaceptables" los últimos ataques conocidos e insistió en que "estos comunicadores son los ojos y los oídos del mundo entero y deben ser protegidos".
No es sólo Gaza. En Cisjordania, el otro gran territorio palestino ocupado junto al este de Jerusalén, el Sindicato de Periodistas Palestinos tiene verificadas las detenciones de 50 periodistas más desde que comenzó esta ofensiva, que se ha visto completada por las IDF por un aumento de la violencia en la zona. Si hasta se ha disparado a diplomáticos, lo de la prensa extraña menos. También son los reporteros víctimas de los ataque sostenidos de colonos en Cisjordania, lo que ha aumentado el miedo a documentar sus excesos en la ocupación.
Todos los nombres
Ahmed Abu Aziz
Periodista 25/8/25
Hospital Nasser, Khan Younis
Mohammed Salama
Periodista 25/8/25
Hospital Nasser, Khan Younis
Moaz Abu Taha
Periodista 25/8/25
Hospital Nasser, Khan Younis
Hussam al-Masri
Periodista 25/8/25
Hospital Nasser, Khan Younis
Mariam Abu Dagga
Periodista 25/8/25
Hospital Nasser, Khan Younis
Anas al-Sharif
Periodista 8/10/25
Hospital al-Shifa, Ciudad de Gaza
Mohammed Noufal
Periodista 8/10/25
Hospital al-Shifa, Ciudad de Gaza
Ibrahim Zaher
Periodista 8/10/25
Hospital al-Shifa, Ciudad de Gaza
Mohammed Qreiqeh
Periodista 8/10/25
Hospital al-Shifa, Ciudad de Gaza
Moamen Aliwa
Periodista 8/10/25
Hospital al-Shifa, Ciudad de Gaza
Mohammad al-Khaldi
Periodista 8/10/25
Hospital al-Shifa, Ciudad de Gaza
Ismail Abu Hatab
Periodista 30/6/25
Gaza
Moamen Abu AlOuf
Periodista 6/9/25
Al este de la ciudad de Gaza
Ahmad Qalaja
Periodista 6/6/25
Ciudad de Gaza
Ismail Baddah
Periodista 06/05/25
Ciudad de Gaza
Suleiman Hajjaj
Periodista 06/05/25
Ciudad de Gaza
Hassan Abu Warda
Periodista 25/5/25
Jabalia al-Nazla
Hassan Samour
Periodista 15/5/25
Bani Suhaila
Ahmed al-Helou
Periodista 15/5/25
Khan Younis
Yahya Sobeih
Periodista 5/7/25
Rimal, Ciudad de Gaza
Noureddine Abdo
Periodista 5/7/25
Tuffah, Ciudad de Gaza
Fatma Hassouna
Periodista 16/4/25
Ciudad de Gaza
Hilmi al-Faqaawi
Periodista 4/7/25
Khan Younis
Ahmed Mansour
Periodista 4/7/25
Khan Younis
Mohammed Mansour
Periodista 24/3/25
Khan Younis
Hossam Shabat
Periodista 24/3/25
Beit Lahia
Mahmud Islim al-Basos
Periodista 15/3/25
Beit Lahia
Ahmed al-Shayyah
Periodista 15/1/25
Khan Younis
Ahmed Abu al-Rous
Periodista 15/1/25
Campo de refugiados de Nuseirat
Mohammed al-Talmas
Periodista 14/1/25
Ciudad de Gaza
Saed Abu Nabhan
Periodista 1/10/25
Campo de refugiados de Nuseirat
Omar al-Dirawi
Periodista 1/3/25
Zawaida, centro de Gaza
Areej Shaheen
Periodista 1/3/25
Campo de refugiados de Nuseirat
Hassan al-Qishawi
Periodista 1/2/25
Ciudad de Gaza
Ayman al-Gedi
Periodista 26/12/24
Campo de refugiados de Nuseirat
Faisal Abu al-Qumsan
Periodista 26/12/24
Campo de refugiados de Nuseirat
Mohammed al-Ladaa
Periodista 26/12/24
Campo de refugiados de Nuseirat
Fadi Hassouna
Periodista 26/12/24
Campo de refugiados de Nuseirat
Ibrahim Sheikh Ali
Trabajador de los medios de comunicación 26/12/24
Campo de refugiados de Nuseirat
Mohammed al-Sharafi
Periodista 18/12/24
Campo de refugiados de Jabalia
Ahmed al-Louh
Periodista 15/12/24
Campo de refugiados de Nuseirat
Mohammed al-Qrinawi
Periodista 14/12/24
campo de refugiados de al-Bureij
Mohammed Balousha
Periodista 14/12/24
Sheikh Radwan, Ciudad de Gaza
Imán al-Shanti
Periodista 11/12/24
Sheik Radwan
Maisara Ahmed Salah
Periodista 30/11/24
Beit Lahia
Mamdouh Qanita
Periodista 30/11/24
Ciudad de Gaza
Ahmed Abu Sharia
Periodista 19/11/24
Ciudad de Gaza
Mahdi al-Mamluk
Trabajador de los medios 11/11/24
Ciudad de Gaza
Ahmed Abu Skheil
Periodista 11/9/24
Ciudad de Gaza
Zahraa Abu Skheil
Periodista 11/9/24
Ciudad de Gaza
Bilal Rajab
Periodista 1/11/24
Ciudad de Gaza
Amr Abu Odeh
Periodista 31/10/24
campamento de al-Shati
Saed Radwan
Periodista 27/10/24
Ciudad de Gaza
Nadia Emad al-Sayed
Periodista 27/10/24
Ciudad de Gaza
Haneen Baroud
Periodista 27/10/24
Ciudad de Gaza
Tareq Al-Salhi
Periodista 15/10/24
Campo de refugiados de Nuseirat
Mohammed al-Tanani
Periodista 9/10/24
Campo de refugiados de Jabalia
Al Hassan Hamad
Periodista 6/10/24
Campo de refugiados de Jabalia
Abdul Rahman Bahr
Periodista 10/05/24
Nour Abu Oweimer
Periodista 10/3/24
Campo de refugiados de Nuseirat
Wafa al-Udaini
Periodista 29/9/24
Deir al-Balah
Mohammed Abed Rabbo
Periodista 27/8/24
Campo de refugiados de Nuseirat
Hussam al-Dabbaka
Periodista 22/8/24
Campo de refugiados de Maghazi
Hamza Murtaja
Periodista 20/8/24
Rimal, Ciudad de Gaza
Ibrahim Muhareb
Periodista 18/8/24
Hamad
Tamim Abu Muammar
Periodista 8/9/24
Khan Younis
Mohammed Issa Abu Saada
Periodista 6/8/24
Khan Younis
Rami al-Refee
Periodista 31/7/24
campamento de al-Shati, cerca de la ciudad de Gaza
Ismail al-Ghoul
Periodista 31/7/24
campamento de al-Shati, cerca de la ciudad de Gaza
Mohammed Abu Daqqa
Periodista 29/7/24
Khan Younis
Mohammed Abu Jasser
Periodista 20/7/24
Campo de refugiados de Jabalia
Mohamed Meshmesh
Periodista 15/7/24
Campo de refugiados de Nuseirat
Mohamed Manhal Abu Armana
Periodista 13/7/24
Khan Younis
Amjad Juhjouh
Periodista 6/7/24
Campo de refugiados de Nuseirat
Wafaa Abu Dabaan
Periodista 6/7/24
Campo de refugiados de Nuseirat
Rizq Abu Shakian
Trabajador de los medios 6/7/24
Campo de refugiados de Nuseirat
Saadi Madoukh
Periodista 5/7/24
Ciudad de Gaza
Mohammed al-Sakani
Trabajador de los medios 4/7/24
Ciudad de Gaza
Mohammed Abu Sharia
Periodista 1/7/24
Ciudad de Gaza
Rasheed Albably
Periodista 6/6/24
Campo de refugiados de Nuseirat
Ola Al Dahdouh
Periodista 31/5/24
Ciudad de Gaza
Mahmoud Juhjouh
Periodista 16/5/24
Ciudad de Gaza
Bahaaddine Yassine
Periodista 5/10/24
Ciudad de Gaza
Mustafa Ayyad
Periodista 05/06/24
Ciudad de Gaza
Salem Abu Toyour
Trabajador de los medios de comunicación 29/4/24
Campo de refugiados de Nuseirat
Ibrahim al-Gharbawi
Periodista 26/4/24
Khan Younis
Ayman al-Gharbawi
Periodista 26/4/24
Khan Younis
Mohammed Bassam al-Jamal
Periodista 25/4/24
Rafah
Mustafa Bahr
Periodista 31/3/24
Rotonda de Kuwait, Ciudad de Gaza
Mohamed Adel Abu Skheil
Trabajador de los medios de comunicación 28/3/24
Ciudad de Gaza
Saher Akram Rayan
Periodista 25/3/24
Ciudad de Gaza
Mohamed el Sayed Abu Skheil
Periodista 18/3/24
Ciudad de Gaza
Tarek El Sayed Abu Skheil
Periodista 18/3/24
Ciudad de Gaza
Mohamed el-Reefi
Periodista 15/3/24
Ciudad de Gaza
Abdul Rahman Saima
Periodista 14/3/24
Gaza
Muhammad Salama
Periodista 5/3/24
Deir al-Balah
Mohamed Yaghi
Periodista 23/2/24
Deir al-Balah
Zayd Abu Zayed
Periodista 15/2/24
Gaza
Ayman al-Rafati
Periodista 14/2/24
Ciudad de Gaza
Angam Ahmad Edwan
Periodista 2/12/24
Campo de refugiados de Jabalia
Alaa al-Hams
Periodista 2/12/24
Rafah
Yasser Mamdouh el-Fady
Periodista 2/11/24
Khan Younis
Nafez Abdel Jawad
Periodista 8/2/24
Deir al-Balah
Rizq al-Gharabli
Periodista 6/2/24
Khan Younis
Mohammed Atallah
Periodista 29/1/24
Gaza
Tariq al-Maidna
Periodista 29/1/24
Ciudad de Gaza
Iyad el-Ruwagh
Periodista 25/1/24
Gaza
Yazan al-Zuweidi
Periodista 14/1/24
Beit Hanún
Mohamed Jamal Sobhi al-Thalathini
Periodista 1/11/24
Gaza
Ahmed Bdeir
Periodista 1/10/24
Khan Younis
Shareef Okasha
Periodista 1/10/24
Deir al-Balah
Heba al-Abadla
Periodista 01/09/24
Khan Younis
Abdallah Iyad Breis
Periodista 01/08/24
Khan Younis
Mustafá Thuraya
Periodista 1/7/24
Aldea de Nasr, Gaza
Hamza al-Dahdouh
Periodista 1/7/24
Aldea de Nasr, Gaza
Akram ElShafie
Periodista 1/5/24
Gaza
Jabr Abu Hadrous
Periodista 29/12/23
Gaza
Ahmed Khaiddine
Periodista 28/12/23
Beit Lahia
Ahmad Jamal al-Madhoun
Periodista 24/12/23
Ciudad de Gaza
Mohamad al-Iff
Periodista 24/12/23
Ciudad de Gaza
Mohamed Azzaytouniyah
Trabajador de los medios de comunicación 24/12/23
Ciudad de Gaza
Mohamed Naser Abu Huwaidi
Periodista 23/12/23
Gaza
Mohamed Khalifeh
Trabajador de los medios de comunicación 22/12/23
Gaza
Adel Zorob
Periodista 19/12/23
Rafah
Abdullah Alwan
Periodista 18/12/23
Campo de refugiados de Jabalia
Haneen Kashtan
Periodista 17/12/23
Franja de Gaza
Assem Kamal Moussa
Periodista 17/12/23
Khan Younis
Samer Abu Daqqa
Periodista 15/12/23
Khan Younis
Ola Atallah
Periodista 12/09/23
Gaza
Duaa Jabbour
Periodista 12/09/23
Khan Younis
Shaima el-Gazzar
Periodista 12/3/23
Rafah
Hamada al-Yaziji
Periodista 12/3/23
Hassan Farajallah
Trabajador de los medios de comunicación 12/3/23
Franja de Gaza
Abdullah Darwish
Periodista 1/12/23
Franja de Gaza
Montaser al-Sawaf
Periodista 1/12/23
Franja de Gaza
Adham Hassouna
Periodista 1/12/23
Gaza
Marwan al-Sawaf
Periodista 1/12/23
Ciudad de Gaza
Mostafa Baker
Periodista 24/11/23
Rafah
Mohamed Mouin Ayyash
Periodista 23/11/23
Gaza
Mohamed Nabil al-Zaq
Periodista 22/11/23
Gaza
Assem al-Barsh
Trabajador de los medios de comunicación 22/11/23
Ciudad de Gaza
Jamal Mohamed Haniyeh
Periodista 21/11/23
Ciudad de Gaza
Ayat Khadoura
Periodista 20/11/23
Beit Lahia
Bilal Jadallah
Periodista 19/11/23
Zeitoun
Mossab Ashour
Periodista 18/11/23
Franja de Gaza
Sari Mansour
Periodista 18/11/23
Gaza
Mostafa al-Sawaf
Periodista 18/11/23
Ciudad de Gaza
Hassouneh Salim
Periodista 18/11/23
Gaza
Abdel Rahman al-Tanani
Periodista 18/11/23
Campo de refugiados de Jabalia
Amal Zohud
Periodista 18/11/23
Campo de refugiados de Nuseirat
Abdelhalim Awad
Trabajador de los medios de comunicación 18/11/23
Franja de Gaza
Amro Salah Abu Hayah
Trabajador de los medios de comunicación 18/11/23
Gaza
Yacoup al-Borsh
Periodista 13/11/23
Campo de refugiados de Jabalia
Moussa al-Borsh
Periodista 11/12/23
Campo de refugiados de Jabalia
Ahmed al-Qara
Periodista 11/10/23
Juza'a
Yahya Abu Manih
Periodista 11/7/23
Mohamed Abu Hassira
Periodista 11/7/23
Mohamad al-Bayyari
Periodista 11/02/23
Ciudad de Gaza
Mohammed Abu Hatab
Periodista 11/02/23
Majd Fadl Arandas
Periodista 11/01/23
Iyad Matar
Periodista 11/01/23
Imad al-Wahidi
Trabajador de los medios de comunicación 31/10/23
Majed Kashko
Trabajador de los medios de comunicación 31/10/23
Nazmi al-Nadim
Trabajador de los medios de comunicación 30/10/23
Yasser Abu Namous
Periodista 27/10/23
Duaa Sharaf
Periodista 26/10/23
Jamal al-Faqaawi
Periodista 25/10/23
Khan Younis
Saed al-Halabi
Periodista 25/10/23
Ahmed Abu Mhadi
Periodista 25/10/23
Tasneem Bkheet
Periodista 24/10/23
Yarmouk, al oeste de la ciudad de Gaza
Ibrahim Marzouq
Trabajador de los medios de comunicación 24/10/23
Gaza
Mohammed Imad Labad
Periodista 22/10/23
Roshdi Sarraj
Periodista 22/10/23
Franja de Gaza
Mohammed Ali
Periodista 20/10/23
norte de Gaza
Khalil Abu Aathra
Periodista 19/10/23
Sameeh al-Nady
Periodista 18/10/23
Issam Bhar
Periodista 17/10/23
Mohamed Balousha
Periodista 17/10/23
norte de Gaza
Abdulhadi Habib
Periodista 16/10/23
norte de Gaza
Yousef Maher Dawas
Periodista 14/10/23
Beit Lahia
Salam Mema
Periodista 13/10/23
Franja de Gaza
Husam Mubarak
Periodista 13/10/23
Ahmed Shehab
Periodista 12/10/23
Campo de refugiados de Jabalia
Hisham Alnwajha
Periodista 10/09/23
Ciudad de Gaza
Mohammed Sobh
Periodista 10/09/23
Distrito de Rimal, Gaza
Saeed al-Taweel
Periodista 10/09/23
Distrito de Rimal, Gaza
Ibrahim Mohammad Lafi
Periodista 10/07/23
Franja de Gaza
Mohammad Jarghoun
Periodista 10/07/23
Franja de Gaza
Mohammed al-Salhi
Periodista 10/07/23
Franja de Gaza
El intento de justificación
Israel insiste en que las cifras de periodistas muertos son exageradas porque, en su opinión, no se habla de informadores de pleno derecho, sino de "terroristas" o informadores o colaboradores de terroristas, como en el caso reciente de Al Sharif. Cuando la prensa internacional asentada en Tel Aviv reclama al Gobierno y al Ejército información sobre esa supuesta justificación de la diana, se niega sistemáticamente por razones de seguridad. Bitajon es la palabra. En el caso de Al Jazeera, el gabinete de Benjamin Netanyahu lleva ya mucho tiempo aplicando una política de veto sistemático.
Cuando los asesinados son reporteros de medios locales, los partes de las IDF ni se detienen en citarlos. Cuando son profesionales que colaboran o dependen de grandes medios internacionales, la respuesta habitual es la de confesar el "error", sin más. En el caso del ataque en Al Nasser (un centro médico intocable según las leyes de la guerra, en el que en total murieron 20 personas), el propio primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, habló de "trágico accidente" y anunció que se había abierto una investigación. Demasiado evidente cuando hasta un medio norteamericano como la CNN desvela la técnica con la que sus soldados fueron a hacer daño expreso a la prensa.
Al-Kheetan, el portavoz de la ONU, añadió en su comparecencia que todas las embestidas de Israel contra la prensa plantean "muchas interrogantes" y deben investigarse a fondo para que los responsables rindan cuentas. "Está prohibido atacar a periodistas y está prohibido atacar hospitales", subrayó. Las investigaciones son responsabilidad de Israel, como potencia ocupante, "pero estas investigaciones deben dar resultados. Es necesario que haya justicia", declaró, destacando que hasta ahora no ha habido resultados. "Exigimos rendición de cuentas y justicia", enfatizó. También hizo referencia a las precarias condiciones en que los periodistas supervivientes deben ejercer, en un contexto de necesidad general.
Y es que no, si no se puede disparar a un hospital o a una escuela tampoco se puede matar a los que van y cuentan. Es un crimen de guerra, dice el derecho internacional. Las principales leyes que protegen a los periodistas en una guerra son las de Derecho Internacional Humanitario (DIH), específicamente el Protocolo Adicional I a los Convenios de Ginebra (Artículo 79), que establece que los periodistas profesionales son civiles y, por lo tanto, gozan de la protección de éstos.
Además, la Asamblea General de las Naciones Unidas (Resolución 68/163) y el Plan de Acción de la ONU sobre la Seguridad de los Periodistas y la Cuestión de la Impunidad refuerzan estas protecciones, condenando la violencia contra los profesionales y exigiendo a los Estados que investiguen los ataques y promuevan la seguridad de los periodistas.
Las normas son vinculantes sean locales o sean internacionales esas víctimas con peto y casco. Israel, no obstante, aplica a los informadores la misma política de sospecha que tiene para el resto de los palestinos: son "terroristas" en potencia, lo han llegado a decir hasta de los niños y bebés, luego da igual a qué se dediquen. Son eliminables.
Respecto a las investigaciones y la rendición de cuentas de la que habla la ONU, brillan por su ausencia. No hay reportes en estos casi dos años de guerra de que se haya sancionado o emprendido acciones disciplinarias contra los militares implicados en estas muertes o que dieron las órdenes para atacar a la prensa.
"No es un lujo"
Asef Hamidi es el director de Noticias de Al Jazeera, radicado en su redacción central de Doha (Qatar), un cargo que ocupa desde 2015. Es el jefe que ha visto cómo sus equipos en Gaza iban desapareciendo poco a poco, desde el asesinato de Anas Al Sharif a la marcha de Wael Al-Dahdouh, tras ver morir a prácticamente toda su familia. Es, además, palestino. Su testimonio sirve de ejemplo del dolor de los profesionales que están fuera y no pueden acudir a contar una tierra que necesita más que nunca del matiz, el contexto y la historia, y también del colega que pierde a quien está haciendo todo lo posible por contarlo, hasta dar la vida.
"El ataque y la eliminación sistemáticos de periodistas no es una mera tragedia local o regional; es una violación catastrófica de las normas internacionales relativas a la protección de los periodistas en zonas de conflicto, lo que indica un colapso global de la responsabilidad moral de proteger a quienes lo arriesgan todo para arrojar luz sobre las realidades de la guerra", explica.
Lo que diferencia los "crímenes israelíes" de los muchos males que asedian la libertad de prensa mundial "es la impunidad con la que las fuerzas de ocupación asesinan a periodistas y la indiferencia de los líderes del llamado mundo libre". "Resulta especialmente impactante que algunos medios de comunicación repitan sin verificar las falsas acusaciones del régimen israelí contra periodistas", reconoce. "Los periodistas en Gaza no son corresponsales internacionales enviados en paracaídas, sino periodistas locales: aquellos que mejor conocen la tierra, la gente y las historias. Estos periodistas no sólo informan sobre la tragedia de Gaza; la viven".
Eso no les amedrenta. Los ralentiza, a veces los calla temporalmente, pero hay más efectivos para suplantar a los que caen. "Insistimos en continuar con nuestra labor profesional. Mantenemos nuestro compromiso de informar sobre el genocidio en curso, a pesar de los esfuerzos israelíes por cegarnos a nosotros y al mundo. Trabajaremos incansablemente para fortalecer los equipos y mantenernos fieles a nuestra audiencia global, que tiene derecho a estar informada. Pero esto requiere solidaridad internacional y una presión total sobre Israel para que cese los ataques y asesinatos de periodistas y permita el acceso de los medios internacionales y la libertad de acción en la Franja de Gaza", escribe.
Pide que campañas como la de hoy triunfen, que la comunidad internacional se conciencie, por dos motivos: uno es responder a la la "obligación con los valientes periodistas de Gaza de amplificar sus voces". Otro, recordar que el periodismo no es sólo un negocio, sino un compromiso, es "el primer borrador de la historia, mediante el cual los historiadores del futuro estudiarán los horrores del genocidio más televisado del siglo XXI". Las pruebas de lo que pase hoy pueden ser usadas mañana en un tribunal internacional para que alguien rinda cuentas.
"El acceso a información fiable sobre guerras y conflictos no es un lujo; es esencial para el bienestar de la población mundial, la protección de los derechos humanos y el esfuerzo global para que los autores de crímenes de guerra rindan cuentas. Cuando se silencia a los periodistas, todos nos volvemos más vulnerables a la desinformación, la propaganda y el abuso de poder desenfrenado", concluye.
El frente interno
En la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa RSF 2025, Israel ocupa el puesto 112 sobre 180 analizados, lo que supone un descenso de 11 posiciones respecto al año anterior. En buena medida, es por esta persecución de la prensa gazatí, pero no sólo. "El pluralismo, la independencia de los medios y la libertad de prensa están cada vez más cercenados desde el comienzo de la guerra en Gaza (...). Las campañas de desinformación y las leyes liberticidas se han multiplicado en el país, mientras se recrudecen las presiones contra los periodistas israelíes", señala el informe. También es un frente interno, el de la información.
El país está sumido en un caos existencial desde aquellos ataques, volcado en el retorno de los rehenes que quedan en manos de Hamás. Se encuentra dividido entre quienes siguen reclamando a sus líderes un alto el fuego para devolver a casa a los que quedan con vida y los cuerpos de los asesinados y quienes directamente abogan por ocupar toda Gaza, como los partidos ultranacionalistas y religiosos que sustentan a Netanyahu. Eso llega a la prensa, muy tensionada entre los favorables al Gobierno y los más progresistas o partidarios del armisticio, los que se hacen preguntas sobre las lagunas de seguridad del 7 de octubre o los que las tapan, los que se acuerdan del juicio por supuesta corrupción de Netanyahu y los que lo ocultan.
Dice RSF: "Los políticos tienen una influencia significativa en los nombramientos de los organismos reguladores de la radiodifusión. Desde 2021, solo los periodistas que trabajan para Channel 14, un medio afín al primer ministro, pueden entrevistar a Benjamín Netanyahu, quien acusa a la prensa israelí de conspirar contra él. Por su parte, el ministro de Comunicación pidió al Gobierno, en 2024, que boicotease al diario Haaretz, uno de los pocos que critica la política de Netanyahu, incluida la masacre de civiles en Gaza".
Y más: "Bajo la censura militar israelí, las coberturas sobre diversos temas de seguridad deben ser aprobadas previamente por las autoridades". Sí, en la mayor democracia de Oriente Medio, como suele decir Netanyahu, la censura está a la orden del día. La obligación de enviar los textos al censor era algo que obviaban hasta los periodistas extranjeros reconocidos por la Oficina de Prensa del Gobierno sin que hubiera consecuencias cuando los picos de tensión eran menores.
Ahora, hay consecuencias sobre todo para los medios nacionales. "En 2023, el Parlamento aprobó una enmienda a la ley antiterrorista que castiga a quienes "consuman de forma sistemática y continuada publicaciones terroristas" o difundan "un llamamiento directo a cometer un acto terrorista". La amplia interpretación de este texto tiene como objetivo la prohibición de los medios considerados desfavorables, al igual que una ley aprobada en 2024, que permite prohibir la difusión de medios extranjeros que “amenacen la seguridad del Estado", añade RSF.
El pasado 2 de mayo, el medio crítico +972 publicó un texto que denunciaba que "Israel registra un aumento sin precedentes en la censura de los medios de comunicación, batiendo nuevos récords". "En 2024, la censura militar en Israel alcanzó sus niveles más extremos desde que la revista +972 comenzó a recopilar datos en 2011. A lo largo del año, la censura prohibió por completo la publicación de 1.635 artículos y censuró parcialmente otros 6.265. En promedio, la censura intervino en unas 21 noticias al día el año pasado, más del doble del pico anterior de unas 10 intervenciones diarias registrado durante la última guerra en Gaza en 2014 (Operación Margen Protector), y más del triple del promedio de 6,2 intervenciones diarias en tiempos de guerra".
La sociedad israelí, con su dolor legítimo, olvida en buena parte el que está causando en Gaza. No lo quiere ver, pero tampoco lo ve en sus medios ni lo busca fuera, en este mundo interconectado a base de redes. Sobre esa ceguera crece el desapego. Los que quieren ver, dependen de los periodistas gazatíes. Por ellos es este día. Y los que vendrán.