Gaza, el esfuerzo de la prensa palestina en contar para que nadie diga que no sabe

Andar y contar. El mítico Manuel Chaves Nogales resumió en dos palabras la esencia del periodismo. Ir a un sitio, ver lo que pasa, transmitirlo a los lectores, oyentes, televidentes. No importan las coordenadas, el soporte ni el siglo. Siempre es lo mismo. Parece fácil, pero no lo es, especialmente en algunos agujeros negros de la información, como la franja de Gaza.

Andar dentro es difícil entre bombardeos, artillería, tanques, minas, desplazados o carreteras reventadas. Contar dentro es difícil, sin electricidad, sin baterías, sin equipos, sin internet y en la diana del ejército de Israel. En los conflictos internacionales, además, es costumbre que llegue prensa de fuera a narrar lo que ocurre. Ojos frescos, dicen. Tampoco aquí, porque el Gobierno de Tel Aviv ha vetado el acceso a cualquier reportero desde los ataques de Hamás del 7 de octubre de 2023. Su ejército ha llevado a quien ha querido unos metros frontera adentro o en vuelos de inspección. Lo demás es cerrojazo.

Este lunes, las organizaciones internacionales Reporteros Sin Fronteras (RSF) y Avaaz han lanzado una campaña con una doble reivindicación: que se deje de matar a los informadores gazatíes y que se permita entrar a los internacionales, como en otras guerras. "Si el Ejército israelí sigue asesinando periodistas a este ritmo, pronto no quedará ninguno en Gaza para informarte", avisan. Se han sumado más de 250 medios, de 50 países.

Llevamos ya casi dos años de ofensiva y, si sabemos lo que pasa en la zona, es por esos profesionales locales tan denostados por Israel, que los acusa sin pruebas de propaganda o hasta de pertenecer a milicias armadas. Esos que mueren mientras duermen, en tiendas identificadas de lo que contienen (o precisamente por ello), reventados por coberturas sin fin. Esos que no ven a sus familias por no convertirlas también en objetivo de los ataques. Esos que, si son masacrados, encuentran relevo en una joven generación de gazatíes que quizá nunca pensaron en ser periodistas pero que encuentran en el oficio un asidero. Para que el mundo nunca diga que no sabe.

Los números

Según Reporteros Sin Fronteras, al menos 220 periodistas han sido asesinados por el Ejército israelí en Gaza en casi 23 meses de conflicto, desde los ataques en cadena de Hamás (que dejaron 1.200 muertos y 250 secuestrados) y la ofensiva perenne de las Fuerzas de Defensa israelíes (que han cosechado ya 63.000 vidas). En el recién pasado mes de agosto, se han producido dos de los ataques más mortíferos contra la prensa: en la noche del 10 al 11 de agosto, las IDF mataron a seis periodistas en un ataque selectivo y reivindicado contra el corresponsal de Al-Jazeera en el enclave, Anas al-Sharif. Asesinado un equipo entero del medio qatarí.

El lunes 25 de agosto, Israel mató en un ataque de doble impacto a otros cinco periodistas. Estaban en un hospital, el de Al Nasser, cubriendo el primer golpe. Cuando llegaron a la zona, fueron disparados en un balcón ampliamente usado por la prensa para documentar la llegara de muertos y heridos al centro. Cayeron Hossam Al Masri, Mariam Abu Daqqa, Moaz Abu Taha, Mohamad Salama y Ahmed Abu Aziz. Como trabajaban para medios internacionales como Reuters, Associated Press o Al Jazeera, su voz silenciada se escuchó algo más.

No es sólo por ellos que esta campaña cobra forma hoy. Es por todos ellos y por todos los demás, una cifra que el Sindicato Palestino de Periodistas eleva a 246, lo que convierte al conflicto en el más mortífero para los reporteros en la historia moderna. El Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ) habla además de 90 informadores arrestados desde el 7-O.

“Al ritmo al que las Fuerzas de Defensa de Israel están matando a periodistas en Gaza, pronto no quedará nadie para mantener al mundo informado. Esto no es solo una guerra contra Gaza, es una guerra contra el periodismo mismo”, declara Thibat Bruttin, director general de RSF. "Los periodistas son asesinados, atacados, difamados. Sin ellos, ¿quién hablará de hambruna, quién denunciará crímenes de guerra, quién denunciará genocidios?", insiste.

"El asesinato de periodistas en Gaza debería conmocionar al mundo, no para que se quede mudo, sino para que actúe y exija rendición de cuentas y justicia", dijo el martes pasado desde Ginebra (Suiza) el portavoz de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos. Thameen Al-Kheetan, calificó de "inaceptables" los últimos ataques conocidos e insistió en que "estos comunicadores son los ojos y los oídos del mundo entero y deben ser protegidos".

No es sólo Gaza. En Cisjordania, el otro gran territorio palestino ocupado junto al este de Jerusalén, el Sindicato de Periodistas Palestinos tiene verificadas las detenciones de 50 periodistas más desde que comenzó esta ofensiva, que se ha visto completada por las IDF por un aumento de la violencia en la zona. Si hasta se ha disparado a diplomáticos, lo de la prensa extraña menos. También son los reporteros víctimas de los ataque sostenidos de colonos en Cisjordania, lo que ha aumentado el miedo a documentar sus excesos en la ocupación.

Protesta en solidaridad con los periodistas en Gaza, en Sidón (Líbano), el 27 de agosto de 2025. Aziz Taher / Reuters

Todos los nombres

Ahmed Abu Aziz

Periodista 25/8/25

Hospital Nasser, Khan Younis

Mohammed Salama

Periodista 25/8/25

Hospital Nasser, Khan Younis

Moaz Abu Taha

Periodista 25/8/25

Hospital Nasser, Khan Younis

Hussam al-Masri

Periodista 25/8/25

Hospital Nasser, Khan Younis

Mariam Abu Dagga

Periodista 25/8/25

Hospital Nasser, Khan Younis

Anas al-Sharif

Periodista 8/10/25

Hospital al-Shifa, Ciudad de Gaza

Mohammed Noufal

Periodista 8/10/25

Hospital al-Shifa, Ciudad de Gaza

Ibrahim Zaher

Periodista 8/10/25

Hospital al-Shifa, Ciudad de Gaza

Mohammed Qreiqeh

Periodista 8/10/25

Hospital al-Shifa, Ciudad de Gaza

Moamen Aliwa

Periodista 8/10/25

Hospital al-Shifa, Ciudad de Gaza

Mohammad al-Khaldi

Periodista 8/10/25

Hospital al-Shifa, Ciudad de Gaza

Ismail Abu Hatab

Periodista 30/6/25

Gaza

Moamen Abu AlOuf

Periodista 6/9/25

Al este de la ciudad de Gaza

Ahmad Qalaja

Periodista 6/6/25

Ciudad de Gaza

Ismail Baddah

Periodista 06/05/25

Ciudad de Gaza

Suleiman Hajjaj

Periodista 06/05/25

Ciudad de Gaza

Hassan Abu Warda

Periodista 25/5/25

Jabalia al-Nazla

Hassan Samour

Periodista 15/5/25

Bani Suhaila

Ahmed al-Helou

Periodista 15/5/25

Khan Younis

Yahya Sobeih

Periodista 5/7/25

Rimal, Ciudad de Gaza

Noureddine Abdo

Periodista 5/7/25

Tuffah, Ciudad de Gaza

Fatma Hassouna

Periodista 16/4/25

Ciudad de Gaza

Hilmi al-Faqaawi

Periodista 4/7/25

Khan Younis

Ahmed Mansour

Periodista 4/7/25

Khan Younis

Mohammed Mansour

Periodista 24/3/25

Khan Younis

Hossam Shabat

Periodista 24/3/25

Beit Lahia

Mahmud Islim al-Basos

Periodista 15/3/25

Beit Lahia

Ahmed al-Shayyah

Periodista 15/1/25

Khan Younis

Ahmed Abu al-Rous

Periodista 15/1/25

Campo de refugiados de Nuseirat

Mohammed al-Talmas

Periodista 14/1/25

Ciudad de Gaza

Saed Abu Nabhan

Periodista 1/10/25

Campo de refugiados de Nuseirat

Omar al-Dirawi

Periodista 1/3/25

Zawaida, centro de Gaza

Areej Shaheen

Periodista 1/3/25

Campo de refugiados de Nuseirat

Hassan al-Qishawi

Periodista 1/2/25

Ciudad de Gaza

Ayman al-Gedi

Periodista 26/12/24

Campo de refugiados de Nuseirat

Faisal Abu al-Qumsan

Periodista 26/12/24

Campo de refugiados de Nuseirat

Mohammed al-Ladaa

Periodista 26/12/24

Campo de refugiados de Nuseirat

Fadi Hassouna

Periodista 26/12/24

Campo de refugiados de Nuseirat

Ibrahim Sheikh Ali

Trabajador de los medios de comunicación 26/12/24

Campo de refugiados de Nuseirat

Mohammed al-Sharafi

Periodista 18/12/24

Campo de refugiados de Jabalia

Ahmed al-Louh

Periodista 15/12/24

Campo de refugiados de Nuseirat

Mohammed al-Qrinawi

Periodista 14/12/24

campo de refugiados de al-Bureij

Mohammed Balousha

Periodista 14/12/24

Sheikh Radwan, Ciudad de Gaza

Imán al-Shanti

Periodista 11/12/24

Sheik Radwan

Maisara Ahmed Salah

Periodista 30/11/24

Beit Lahia

Mamdouh Qanita

Periodista 30/11/24

Ciudad de Gaza

Ahmed Abu Sharia

Periodista 19/11/24

Ciudad de Gaza

Mahdi al-Mamluk

Trabajador de los medios 11/11/24

Ciudad de Gaza

Ahmed Abu Skheil

Periodista 11/9/24

Ciudad de Gaza

Zahraa Abu Skheil

Periodista 11/9/24

Ciudad de Gaza

Bilal Rajab

Periodista 1/11/24

Ciudad de Gaza

Amr Abu Odeh

Periodista 31/10/24

campamento de al-Shati

Saed Radwan

Periodista 27/10/24

Ciudad de Gaza

Nadia Emad al-Sayed

Periodista 27/10/24

Ciudad de Gaza

Haneen Baroud

Periodista 27/10/24

Ciudad de Gaza

Tareq Al-Salhi

Periodista 15/10/24

Campo de refugiados de Nuseirat

Mohammed al-Tanani

Periodista 9/10/24

Campo de refugiados de Jabalia

Al Hassan Hamad

Periodista 6/10/24

Campo de refugiados de Jabalia

Abdul Rahman Bahr

Periodista 10/05/24

Nour Abu Oweimer

Periodista 10/3/24

Campo de refugiados de Nuseirat

Wafa al-Udaini

Periodista 29/9/24

Deir al-Balah

Mohammed Abed Rabbo

Periodista 27/8/24

Campo de refugiados de Nuseirat

Hussam al-Dabbaka

Periodista 22/8/24

Campo de refugiados de Maghazi

Hamza Murtaja

Periodista 20/8/24

Rimal, Ciudad de Gaza

Ibrahim Muhareb

Periodista 18/8/24

Hamad

Tamim Abu Muammar

Periodista 8/9/24

Khan Younis

Mohammed Issa Abu Saada

Periodista 6/8/24

Khan Younis

Rami al-Refee

Periodista 31/7/24

campamento de al-Shati, cerca de la ciudad de Gaza

Ismail al-Ghoul

Periodista 31/7/24

campamento de al-Shati, cerca de la ciudad de Gaza

Mohammed Abu Daqqa

Periodista 29/7/24

Khan Younis

Mohammed Abu Jasser

Periodista 20/7/24

Campo de refugiados de Jabalia

Mohamed Meshmesh

Periodista 15/7/24

Campo de refugiados de Nuseirat

Mohamed Manhal Abu Armana

Periodista 13/7/24

Khan Younis

Amjad Juhjouh

Periodista 6/7/24

Campo de refugiados de Nuseirat

Wafaa Abu Dabaan

Periodista 6/7/24

Campo de refugiados de Nuseirat

Rizq Abu Shakian

Trabajador de los medios 6/7/24

Campo de refugiados de Nuseirat

Saadi Madoukh

Periodista 5/7/24

Ciudad de Gaza

Mohammed al-Sakani

Trabajador de los medios 4/7/24

Ciudad de Gaza

Mohammed Abu Sharia

Periodista 1/7/24

Ciudad de Gaza

Rasheed Albably

Periodista 6/6/24

Campo de refugiados de Nuseirat

Ola Al Dahdouh

Periodista 31/5/24

Ciudad de Gaza

Mahmoud Juhjouh

Periodista 16/5/24

Ciudad de Gaza

Bahaaddine Yassine

Periodista 5/10/24

Ciudad de Gaza

Mustafa Ayyad

Periodista 05/06/24

Ciudad de Gaza

Salem Abu Toyour

Trabajador de los medios de comunicación 29/4/24

Campo de refugiados de Nuseirat

Ibrahim al-Gharbawi

Periodista 26/4/24

Khan Younis

Ayman al-Gharbawi

Periodista 26/4/24

Khan Younis

Mohammed Bassam al-Jamal

Periodista 25/4/24

Rafah

Mustafa Bahr

Periodista 31/3/24

Rotonda de Kuwait, Ciudad de Gaza

Mohamed Adel Abu Skheil

Trabajador de los medios de comunicación 28/3/24

Ciudad de Gaza

Saher Akram Rayan

Periodista 25/3/24

Ciudad de Gaza

Mohamed el Sayed Abu Skheil

Periodista 18/3/24

Ciudad de Gaza

Tarek El Sayed Abu Skheil

Periodista 18/3/24

Ciudad de Gaza

Mohamed el-Reefi

Periodista 15/3/24

Ciudad de Gaza

Abdul Rahman Saima

Periodista 14/3/24

Gaza

Muhammad Salama

Periodista 5/3/24

Deir al-Balah

Mohamed Yaghi

Periodista 23/2/24

Deir al-Balah

Zayd Abu Zayed

Periodista 15/2/24

Gaza

Ayman al-Rafati

Periodista 14/2/24

Ciudad de Gaza

Angam Ahmad Edwan

Periodista 2/12/24

Campo de refugiados de Jabalia

Alaa al-Hams

Periodista 2/12/24

Rafah

Yasser Mamdouh el-Fady

Periodista 2/11/24

Khan Younis

Nafez Abdel Jawad

Periodista 8/2/24

Deir al-Balah

Rizq al-Gharabli

Periodista 6/2/24

Khan Younis

Mohammed Atallah

Periodista 29/1/24

Gaza

Tariq al-Maidna

Periodista 29/1/24

Ciudad de Gaza

Iyad el-Ruwagh

Periodista 25/1/24

Gaza

Yazan al-Zuweidi

Periodista 14/1/24

Beit Hanún

Mohamed Jamal Sobhi al-Thalathini

Periodista 1/11/24

Gaza

Ahmed Bdeir

Periodista 1/10/24

Khan Younis

Shareef Okasha

Periodista 1/10/24

Deir al-Balah

Heba al-Abadla

Periodista 01/09/24

Khan Younis

Abdallah Iyad Breis

Periodista 01/08/24

Khan Younis

Mustafá Thuraya

Periodista 1/7/24

Aldea de Nasr, Gaza

Hamza al-Dahdouh

Periodista 1/7/24

Aldea de Nasr, Gaza

Akram ElShafie

Periodista 1/5/24

Gaza

Jabr Abu Hadrous

Periodista 29/12/23

Gaza

Ahmed Khaiddine

Periodista 28/12/23

Beit Lahia

Ahmad Jamal al-Madhoun

Periodista 24/12/23

Ciudad de Gaza

Mohamad al-Iff

Periodista 24/12/23

Ciudad de Gaza

Mohamed Azzaytouniyah

Trabajador de los medios de comunicación 24/12/23

Ciudad de Gaza

Mohamed Naser Abu Huwaidi

Periodista 23/12/23

Gaza

Mohamed Khalifeh

Trabajador de los medios de comunicación 22/12/23

Gaza

Adel Zorob

Periodista 19/12/23

Rafah

Abdullah Alwan

Periodista 18/12/23

Campo de refugiados de Jabalia

Haneen Kashtan

Periodista 17/12/23

Franja de Gaza

Assem Kamal Moussa

Periodista 17/12/23

Khan Younis

Samer Abu Daqqa

Periodista 15/12/23

Khan Younis

Ola Atallah

Periodista 12/09/23

Gaza

Duaa Jabbour

Periodista 12/09/23

Khan Younis

Shaima el-Gazzar

Periodista 12/3/23

Rafah

Hamada al-Yaziji

Periodista 12/3/23

Hassan Farajallah

Trabajador de los medios de comunicación 12/3/23

Franja de Gaza

Abdullah Darwish

Periodista 1/12/23

Franja de Gaza

Montaser al-Sawaf

Periodista 1/12/23

Franja de Gaza

Adham Hassouna

Periodista 1/12/23

Gaza

Marwan al-Sawaf

Periodista 1/12/23

Ciudad de Gaza

Mostafa Baker

Periodista 24/11/23

Rafah

Mohamed Mouin Ayyash

Periodista 23/11/23

Gaza

Mohamed Nabil al-Zaq

Periodista 22/11/23

Gaza

Assem al-Barsh

Trabajador de los medios de comunicación 22/11/23

Ciudad de Gaza

Jamal Mohamed Haniyeh

Periodista 21/11/23

Ciudad de Gaza

Ayat Khadoura

Periodista 20/11/23

Beit Lahia

Bilal Jadallah

Periodista 19/11/23

Zeitoun

Mossab Ashour

Periodista 18/11/23

Franja de Gaza

Sari Mansour

Periodista 18/11/23

Gaza

Mostafa al-Sawaf

Periodista 18/11/23

Ciudad de Gaza

Hassouneh Salim

Periodista 18/11/23

Gaza

Abdel Rahman al-Tanani

Periodista 18/11/23

Campo de refugiados de Jabalia

Amal Zohud

Periodista 18/11/23

Campo de refugiados de Nuseirat

Abdelhalim Awad

Trabajador de los medios de comunicación 18/11/23

Franja de Gaza

Amro Salah Abu Hayah

Trabajador de los medios de comunicación 18/11/23

Gaza

Yacoup al-Borsh

Periodista 13/11/23

Campo de refugiados de Jabalia

Moussa al-Borsh

Periodista 11/12/23

Campo de refugiados de Jabalia

Ahmed al-Qara

Periodista 11/10/23

Juza'a

Yahya Abu Manih

Periodista 11/7/23

Mohamed Abu Hassira

Periodista 11/7/23

Mohamad al-Bayyari

Periodista 11/02/23

Ciudad de Gaza

Mohammed Abu Hatab

Periodista 11/02/23

Majd Fadl Arandas

Periodista 11/01/23

Iyad Matar

Periodista 11/01/23

Imad al-Wahidi

Trabajador de los medios de comunicación 31/10/23

Majed Kashko

Trabajador de los medios de comunicación 31/10/23

Nazmi al-Nadim

Trabajador de los medios de comunicación 30/10/23

Yasser Abu Namous

Periodista 27/10/23

Duaa Sharaf

Periodista 26/10/23

Jamal al-Faqaawi

Periodista 25/10/23

Khan Younis

Saed al-Halabi

Periodista 25/10/23

Ahmed Abu Mhadi

Periodista 25/10/23

Tasneem Bkheet

Periodista 24/10/23

Yarmouk, al oeste de la ciudad de Gaza

Ibrahim Marzouq

Trabajador de los medios de comunicación 24/10/23

Gaza

Mohammed Imad Labad

Periodista 22/10/23

Roshdi Sarraj

Periodista 22/10/23

Franja de Gaza

Mohammed Ali

Periodista 20/10/23

norte de Gaza

Khalil Abu Aathra

Periodista 19/10/23

Sameeh al-Nady

Periodista 18/10/23

Issam Bhar

Periodista 17/10/23

Mohamed Balousha

Periodista 17/10/23

norte de Gaza

Abdulhadi Habib

Periodista 16/10/23

norte de Gaza

Yousef Maher Dawas

Periodista 14/10/23

Beit Lahia

Salam Mema

Periodista 13/10/23

Franja de Gaza

Husam Mubarak

Periodista 13/10/23

Ahmed Shehab

Periodista 12/10/23

Campo de refugiados de Jabalia

Hisham Alnwajha

Periodista 10/09/23

Ciudad de Gaza

Mohammed Sobh

Periodista 10/09/23

Distrito de Rimal, Gaza

Saeed al-Taweel

Periodista 10/09/23

Distrito de Rimal, Gaza

Ibrahim Mohammad Lafi

Periodista 10/07/23

Franja de Gaza

Mohammad Jarghoun

Periodista 10/07/23

Franja de Gaza

Mohammed al-Salhi

Periodista 10/07/23

Franja de Gaza

El intento de justificación

Israel insiste en que las cifras de periodistas muertos son exageradas porque, en su opinión, no se habla de informadores de pleno derecho, sino de "terroristas" o informadores o colaboradores de terroristas, como en el caso reciente de Al Sharif. Cuando la prensa internacional asentada en Tel Aviv reclama al Gobierno y al Ejército información sobre esa supuesta justificación de la diana, se niega sistemáticamente por razones de seguridad. Bitajon es la palabra. En el caso de Al Jazeera, el gabinete de Benjamin Netanyahu lleva ya mucho tiempo aplicando una política de veto sistemático.

Cuando los asesinados son reporteros de medios locales, los partes de las IDF ni se detienen en citarlos. Cuando son profesionales que colaboran o dependen de grandes medios internacionales, la respuesta habitual es la de confesar el "error", sin más. En el caso del ataque en Al Nasser (un centro médico intocable según las leyes de la guerra, en el que en total murieron 20 personas), el propio primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, habló de "trágico accidente" y anunció que se había abierto una investigación. Demasiado evidente cuando hasta un medio norteamericano como la CNN desvela la técnica con la que sus soldados fueron a hacer daño expreso a la prensa.

¿"Trágico accidente"?: otro vídeo del ataque israelí al hospital Nasser revela un triple bombardeo La 'CNN' accede a una nueva grabación en la que está registrado que el segundo disparo del Ejército de Israel fue empleando la técnica del "doble golpe". El primero segó la vida de 5 periodistas, pero los otros golpearon cuando sanitarios y otros profesionales de la información trataban de ayudar, elevando la cifra total de víctimas a 22.

Al-Kheetan, el portavoz de la ONU, añadió en su comparecencia que todas las embestidas de Israel contra la prensa plantean "muchas interrogantes" y deben investigarse a fondo para que los responsables rindan cuentas. "Está prohibido atacar a periodistas y está prohibido atacar hospitales", subrayó. Las investigaciones son responsabilidad de Israel, como potencia ocupante, "pero estas investigaciones deben dar resultados. Es necesario que haya justicia", declaró, destacando que hasta ahora no ha habido resultados. "Exigimos rendición de cuentas y justicia", enfatizó. También hizo referencia a las precarias condiciones en que los periodistas supervivientes deben ejercer, en un contexto de necesidad general.

Y es que no, si no se puede disparar a un hospital o a una escuela tampoco se puede matar a los que van y cuentan. Es un crimen de guerra, dice el derecho internacional. Las principales leyes que protegen a los periodistas en una guerra son las de Derecho Internacional Humanitario (DIH), específicamente el Protocolo Adicional I a los Convenios de Ginebra (Artículo 79), que establece que los periodistas profesionales son civiles y, por lo tanto, gozan de la protección de éstos.

Además, la Asamblea General de las Naciones Unidas (Resolución 68/163) y el Plan de Acción de la ONU sobre la Seguridad de los Periodistas y la Cuestión de la Impunidad refuerzan estas protecciones, condenando la violencia contra los profesionales y exigiendo a los Estados que investiguen los ataques y promuevan la seguridad de los periodistas.

Las normas son vinculantes sean locales o sean internacionales esas víctimas con peto y casco. Israel, no obstante, aplica a los informadores la misma política de sospecha que tiene para el resto de los palestinos: son "terroristas" en potencia, lo han llegado a decir hasta de los niños y bebés, luego da igual a qué se dediquen. Son eliminables.

Respecto a las investigaciones y la rendición de cuentas de la que habla la ONU, brillan por su ausencia. No hay reportes en estos casi dos años de guerra de que se haya sancionado o emprendido acciones disciplinarias contra los militares implicados en estas muertes o que dieron las órdenes para atacar a la prensa.

"No es un lujo"

Asef Hamidi es el director de Noticias de Al Jazeera, radicado en su redacción central de Doha (Qatar), un cargo que ocupa desde 2015. Es el jefe que ha visto cómo sus equipos en Gaza iban desapareciendo poco a poco, desde el asesinato de Anas Al Sharif a la marcha de Wael Al-Dahdouh, tras ver morir a prácticamente toda su familia. Es, además, palestino. Su testimonio sirve de ejemplo del dolor de los profesionales que están fuera y no pueden acudir a contar una tierra que necesita más que nunca del matiz, el contexto y la historia, y también del colega que pierde a quien está haciendo todo lo posible por contarlo, hasta dar la vida.

"El ataque y la eliminación sistemáticos de periodistas no es una mera tragedia local o regional; es una violación catastrófica de las normas internacionales relativas a la protección de los periodistas en zonas de conflicto, lo que indica un colapso global de la responsabilidad moral de proteger a quienes lo arriesgan todo para arrojar luz sobre las realidades de la guerra", explica.

Lo que diferencia los "crímenes israelíes" de los muchos males que asedian la libertad de prensa mundial "es la impunidad con la que las fuerzas de ocupación asesinan a periodistas y la indiferencia de los líderes del llamado mundo libre". "Resulta especialmente impactante que algunos medios de comunicación repitan sin verificar las falsas acusaciones del régimen israelí contra periodistas", reconoce. "Los periodistas en Gaza no son corresponsales internacionales enviados en paracaídas, sino periodistas locales: aquellos que mejor conocen la tierra, la gente y las historias. Estos periodistas no sólo informan sobre la tragedia de Gaza; la viven".

Eso no les amedrenta. Los ralentiza, a veces los calla temporalmente, pero hay más efectivos para suplantar a los que caen. "Insistimos en continuar con nuestra labor profesional. Mantenemos nuestro compromiso de informar sobre el genocidio en curso, a pesar de los esfuerzos israelíes por cegarnos a nosotros y al mundo. Trabajaremos incansablemente para fortalecer los equipos y mantenernos fieles a nuestra audiencia global, que tiene derecho a estar informada. Pero esto requiere solidaridad internacional y una presión total sobre Israel para que cese los ataques y asesinatos de periodistas y permita el acceso de los medios internacionales y la libertad de acción en la Franja de Gaza", escribe.

Pide que campañas como la de hoy triunfen, que la comunidad internacional se conciencie, por dos motivos: uno es responder a la la "obligación con los valientes periodistas de Gaza de amplificar sus voces". Otro, recordar que el periodismo no es sólo un negocio, sino un compromiso, es "el primer borrador de la historia, mediante el cual los historiadores del futuro estudiarán los horrores del genocidio más televisado del siglo XXI". Las pruebas de lo que pase hoy pueden ser usadas mañana en un tribunal internacional para que alguien rinda cuentas.

"El acceso a información fiable sobre guerras y conflictos no es un lujo; es esencial para el bienestar de la población mundial, la protección de los derechos humanos y el esfuerzo global para que los autores de crímenes de guerra rindan cuentas. Cuando se silencia a los periodistas, todos nos volvemos más vulnerables a la desinformación, la propaganda y el abuso de poder desenfrenado", concluye.

El frente interno

En la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa RSF 2025, Israel ocupa el puesto 112 sobre 180 analizados, lo que supone un descenso de 11 posiciones respecto al año anterior. En buena medida, es por esta persecución de la prensa gazatí, pero no sólo. "El pluralismo, la independencia de los medios y la libertad de prensa están cada vez más cercenados desde el comienzo de la guerra en Gaza (...). Las campañas de desinformación y las leyes liberticidas se han multiplicado en el país, mientras se recrudecen las presiones contra los periodistas israelíes", señala el informe. También es un frente interno, el de la información.

El país está sumido en un caos existencial desde aquellos ataques, volcado en el retorno de los rehenes que quedan en manos de Hamás. Se encuentra dividido entre quienes siguen reclamando a sus líderes un alto el fuego para devolver a casa a los que quedan con vida y los cuerpos de los asesinados y quienes directamente abogan por ocupar toda Gaza, como los partidos ultranacionalistas y religiosos que sustentan a Netanyahu. Eso llega a la prensa, muy tensionada entre los favorables al Gobierno y los más progresistas o partidarios del armisticio, los que se hacen preguntas sobre las lagunas de seguridad del 7 de octubre o los que las tapan, los que se acuerdan del juicio por supuesta corrupción de Netanyahu y los que lo ocultan.

Dice RSF: "Los políticos tienen una influencia significativa en los nombramientos de los organismos reguladores de la radiodifusión. Desde 2021, solo los periodistas que trabajan para Channel 14, un medio afín al primer ministro, pueden entrevistar a Benjamín Netanyahu, quien acusa a la prensa israelí de conspirar contra él. Por su parte, el ministro de Comunicación pidió al Gobierno, en 2024, que boicotease al diario Haaretz, uno de los pocos que critica la política de Netanyahu, incluida la masacre de civiles en Gaza".

Familiares de rehenes y simpatizantes de su causa durante una manifestación por el alto el fuego en Gaza y contra Benjamin Netanyahu, el 29 de junio de 2024, en Tel Aviv. Amir Levy / Getty Images

Y más: "Bajo la censura militar israelí, las coberturas sobre diversos temas de seguridad deben ser aprobadas previamente por las autoridades". Sí, en la mayor democracia de Oriente Medio, como suele decir Netanyahu, la censura está a la orden del día. La obligación de enviar los textos al censor era algo que obviaban hasta los periodistas extranjeros reconocidos por la Oficina de Prensa del Gobierno sin que hubiera consecuencias cuando los picos de tensión eran menores.

Ahora, hay consecuencias sobre todo para los medios nacionales. "En 2023, el Parlamento aprobó una enmienda a la ley antiterrorista que castiga a quienes "consuman de forma sistemática y continuada publicaciones terroristas" o difundan "un llamamiento directo a cometer un acto terrorista". La amplia interpretación de este texto tiene como objetivo la prohibición de los medios considerados desfavorables, al igual que una ley aprobada en 2024, que permite prohibir la difusión de medios extranjeros que “amenacen la seguridad del Estado", añade RSF.

El pasado 2 de mayo, el medio crítico +972 publicó un texto que denunciaba que "Israel registra un aumento sin precedentes en la censura de los medios de comunicación, batiendo nuevos récords". "En 2024, la censura militar en Israel alcanzó sus niveles más extremos desde que la revista +972 comenzó a recopilar datos en 2011. A lo largo del año, la censura prohibió por completo la publicación de 1.635 artículos y censuró parcialmente otros 6.265. En promedio, la censura intervino en unas 21 noticias al día el año pasado, más del doble del pico anterior de unas 10 intervenciones diarias registrado durante la última guerra en Gaza en 2014 (Operación Margen Protector), y más del triple del promedio de 6,2 intervenciones diarias en tiempos de guerra".

La sociedad israelí, con su dolor legítimo, olvida en buena parte el que está causando en Gaza. No lo quiere ver, pero tampoco lo ve en sus medios ni lo busca fuera, en este mundo interconectado a base de redes. Sobre esa ceguera crece el desapego. Los que quieren ver, dependen de los periodistas gazatíes. Por ellos es este día. Y los que vendrán.