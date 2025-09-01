La organización internacional Reporteros Sin Fronteras (RSF), sostiene que 220 periodistas han sido asesinados por el Ejército israelí en la Franja de Gaza en casi 23 meses. En la noche del 10 al 11 de agosto, las fuerzas israelíes mataron a seis periodistas en un ataque selectivo y reivindicado contra el corresponsal de Al-Jazeera en el enclave, Anas al-Sharif. El lunes 25 de agosto, el Ejército de Israel asesinó en un ataque de doble impacto a otros cinco periodistas. Son los casos más recientes de una eliminación sistemática de informadores.

Para denunciarla y para recordar al mundo que sin los periodistas de Gaza nada se sabría, porque Tel Aviv veta el acceso a la zona de la prensa internacional, este lunes se ha lanzado una campaña con una idea clara: "Si el Ejército israelí sigue asesinando periodistas a este ritmo, pronto no quedará ninguno en Gaza para informarte". La impulsan la propia RSF y Avaaz. Más de 250 medios del mundo se han sumado a la iniciativa por la libertad de prensa.

Alfonso Bauluz, presidente de RSF en España, ha publicado este lunes una demoledora tribuna en el diario El País en la que denuncia el "exterminio sistemático" de los informadores gazatíes. Sin medias tintas, porque es lo que muestra "el patrón de ataques sistemáticos a los periodistas y a los medios de comunicación", lo que "cuestiona el apego de Israel al derecho internacional y su pretensión de constituir el único Estado democrático y de derecho en la región". "La manera despiadada en la que decenas y decenas de periodistas han sido ejecutados a sangre fría habla bien de sus autores. De una putrefacta forma de razonar", denuncia.

Frente al "fariseísmo supremo" de países como los europeos (se pregunta Bauluz qué se estaría haciendo si la prensa asesinada lo fuera por Vladimir Putin y no por Benjamin Netanyahu), la denuncia de organizaciones como la suya. "La impunidad es la clave de bóveda de este engranaje diabólico que pretende sepultar este derecho allí donde convenga a los intereses políticos o personales de este o aquel gobernante", y por eso llama a combatirla con iniciativas como la de este lunes. Y a la rendición de cuentas, también, empezando por las autoridades de Israel.

"Hoy tendremos la oportunidad de comprobar con qué claridad los periodistas en España, al igual que sus conciudadanos, no solo no se sienten culpables del exterminio nazi, sino que entienden que nuestro pasado reciente es desgraciadamente acreedor de aquellos mismos nazis y fascistas que nos legaron un régimen dictatorial, con aquella ominosa y patética 'política de no intervención' de las potencias europeas, que favoreció entonces aún más la funesta intervención de Berlín y Roma", se duele.

Todo ocurre en un contexto de "demolición" de la democracia liberal, con Donald Trump a la cabeza, que alienta estos comportamientos. "Ya hemos visto cómo en el recetario totalitario lo primero es señalar al periodista como enemigo del pueblo y peor aún, cómo la nueva alianza de los “plutogarcas”, tecnológicos en Estados Unidos, industriales y criminales en Rusia y mandarines de partido en China, nos ofrece una era sombría de algoritmos fraudulentos e IA uniformizadora en la que estorba el Periodismo y sobran los periodistas. Destruir la información veraz, distorsionar la realidad, impedir el acceso a los datos e inventar mundos paralelos es lo que tenemos delante", recuerda.

Y más: "Allí donde asesinar periodistas que cuando trabajan con medios internacionales se dice que ha sido un accidente y se anuncia una nueva no investigación es a donde nos conduce la inacción frente a la voluntad israelí de sustituir periodismo por propaganda. Arte en la que es obligado reconocer la maestría del Estado de Israel".

Defender la libertad de información en un Estado de derecho y prohibir el acceso de la prensa internacional allí donde es más necesaria "es, sencillamente, imposible", insiste, en un conflicto en el que "el desprecio por la vida humana y la deshumanización mediante la propaganda son valores contrarios a la democracia". "Por eso defendemos el acceso a Gaza de la prensa internacional y honraremos hoy a los reporteros asesinados.

También exigiremos que las autoridades europeas utilicen las herramientas políticas, económicas y diplomáticas para detener la matanza, si no serán corresponsables.

Se lo debemos", concluye Bauluz.

Ya esta mañana, en el programa especial de Hoy por hoy que Àngels Barceló está llevando a cabo en la frontera entre Gaza e Israel, el presidente de RSF ha contado que el objetivo de Israel con los asesinatos de periodistas es "doblegar al reporterismo gazatí para silenciar la masacare que está ocurriendo aquí, pero no lo ha conseguido". Por ello, ha urgido a Israel a que permita la entrada de la prensa internacional en Gaza, "como exigiríamos a cualquiera de nuestros Gobiernos".

Alfonso Bauluz también ha explicado que las responsabilidades penales de lo que está ocurriendo en Gaza han de extenderse más allá de Netanyahu y su Gobierno: "Son exigibles todas las responsabilidades ante la Corte Penal de justicia pero hay también hay que incriminar a aquellos responsables políticos que están obstaculizando que los tratados europeos se cumplan. La posición de Alemania, por ejemplo, es intolerable", concluye.

