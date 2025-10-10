Más de un centenar de personas evacuadas en diferentes puntos de Cartagena por el temporal

El presidente de la Comunidad de Murcia Fernando López Miras (i), la alcaldesa de Cartagena (2i), durante un momento de la visita a las personas evacuadas del camping Villas Cararvaning de La Manga, debido a las lluvias. Marcial Guillén

Un centenar de personas están siendo acogidas en diferentes puntos de Cartagena durante la jornada de este viernes tras ser desalojadas de sus hogares en Villas Caravaning, Bahía Bella y la Algameca Chica por las intensas lluvias que azotan al litoral.

Estas personas han sido evacuadas a la Hospitalidad Santa Teresa, donde permanecen 32, y al pabellón de Cabezo Beaza, lugar desde el que personal de Protección Civil y Servicios Sociales da la respuesta de alojamiento que cada persona o familia requiere.

El Ayuntamiento ha dado cobijo de forma directa a 73 personas de Villas Caravaning, 1 de Algameca Chica y 3 de Bahía Bella. De todas ellas, a las 15.00 horas de este viernes permanecían 52 en el pabellón Cabezo Beaza que cuenta con medio centenar de camas, según informaron fuentes municipales en una nota de prensa. Además, el municipio cuenta con una veintena de instalaciones en diferentes puntos del municipio, en caso de ser necesarias para la población.

Ante los diferentes avisos por precipitaciones, están en situación de alerta todos los servicios municipales: Policía Local, Bomberos, Protección Civil, Servicios Sociales, Infraestructuras, Deportes, Educación, Descentralización... Además, hay agentes de Policía Local y efectivos de Protección Civil desplegados por todo el municipio, con prioridad en las zonas de rambla para el control de la evolución del caudal y la anticipación de incidencias.