Mercadona confirma este cambio en una de sus secciones: "Más frescura y mejor calidad"

Si has comprado pescado últimamente en Mercadona es posible que te hayas dado cuenta de un cambio significativo: la cadena de Juan Roig ha ido eliminando poco a poco su pescadería tradicional, pasando a ofrecer el producto en bandejas.

Este giro se empezó a llevar a cabo hace algunos meses, pero Mercadona lo ha confirmado recientemente en su página web, detallando los motivos que han sustentado esta decisión y las ventajas que pueden encontrar los clientes.

"Es el cambio a un nuevo modelo sostenible de venta y consumo de pescado que nace con un objetivo claro: mejorar la calidad del pescado que llega a tu casa", afirma Mercadona, que asegura haber puesto en marcha esta novedad después de un proceso de análisis y escucha. Para ello se ha valido de pruebas a ciegas, análisis de líneas, encuestas y aportaciones recogidas en sus establecimientos.

Algunos de los puntos a favor que destacan son una mayor frescura del producto, mejor calidad y servicio adaptado a cómo se consume el pescado en casa. Y no son las únicas mejoras que ha anunciado.

Las ventajas del pescado envasado de Mercadona

La cadena valenciana centra sus argumentos en las ventajas que van a experimentar los clientes.

"La clave está en reducir al máximo el tiempo que pasa desde que el pescado sale del agua hasta que lo consumes", explica, señalando que pasar los productos a bandeja aporta calidad y frescura.

Otras mejoras del servicio son las siguientes:

Acabados y terminaciones: el producto se ofrece en filetes o rodajas limpio y listo para comer, por lo que resulta más cómodo para el consumidor.

el producto se ofrece en filetes o rodajas limpio y listo para comer, por lo que resulta más cómodo para el consumidor. Menos esperas: al no tener que guardar turno en la pescadería, el proceso de compra es mucho más rápido, permitiendo que los clientes ganen tiempo.

al no tener que guardar turno en la pescadería, el proceso de compra es mucho más rápido, permitiendo que los clientes ganen tiempo. Surtido adaptado al consumo: las bandejas están pensadas para cuando cocinas o almacenas el pescado en casa.

Según Mercadona, el objetivo es ofrecer "una pescadería más completa, con más garantías y mejor servicio". Además, también pretende que comprar pescado sea más fácil en el día a día y que así el consumidor pueda incluirlo en su cesta de la compra para tener una dieta equilibrada.

¿Se puede congelar el pescado en bandejas de Mercadona?

Esta es una de las dudas que más se repite entre los clientes ante la nueva sección de pescado en bandejas.

Mercadona confirma que se puede hacer con todos los productos, a no ser que en la etiqueta se indique lo contrario.

Para que el pescado no pierda calidad, Mercadona publica algunas recomendaciones:

Si ya has abierto la bandeja , debes usar bolsas especiales para congelar con cierre hermético.

, debes usar bolsas especiales para congelar con cierre hermético. Has de consumir el pescado antes de que se cumpla un mes desde que lo congelaste.

En productos descongelados que se vuelven a congelar, es necesario cocinar a más de 70ºC al menos durante dos minutos.

Siguiendo estos consejos no deberías tener ningún problema a la hora de consumir el pescado envasado de Mercadona.