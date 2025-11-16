Miguel, joven español en Noruega sobre cuánto gano en su mejor meses en el país: "Mi sueldo total fue entre 5.500 y 5.600 euros netos"

Auroras boreales danzando sobre el horizonte urbano de Tromsø. Panorama de Tromsø y paisaje nocturno invernal con auroras boreales (Aurora Polaris) en una noche fría, con cielo estrellado, luces polares y montañas nevadas en la isla de Kvaloya al fondo.

Un usuario de TikTok se ha vuelto viral tras compartir con total transparencia cuánto llegó a ganar en su mejor mes trabajando en Noruega. En un video que supera ya miles de reproducciones, el joven explica que quiso “abrirse” sobre su experiencia laboral para saciar la curiosidad de muchos sobre los sueldos en el país nórdico.

“¿Cuánto he ganado en mi mejor mes en Noruega? Yo sé que mucha gente tiene curiosidad sobre esto, y por eso he decidido contarlo”, comienza diciendo. Según detalla, en agosto de este año decidió aumentar su carga de trabajo: “Normalmente trabajo entre 160 y 180 horas al mes, lo que viene siendo una jornada completa. Pero ese mes trabajé seis días a la semana, diez horas diarias, y además cogí algunos turnos extra e incluso un segundo trabajo”.

El resultado fue un sueldo total de 65.000 coronas noruegas, unos 5.500 o 5.600 euros, dependiendo del tipo de cambio. “Creo que puede valer la pena hacerlo de vez en cuando, pero a medio o largo plazo es prácticamente imposible de mantener”, reconoce.

Finalmente, el tiktoker explica que el desgaste físico y mental es enorme y que un ritmo así no es sostenible si se quiere mantener una vida equilibrada: “Si tienes pareja, hijos o simplemente quieres socializar o hacer deporte, es algo complicado”.

El video ha generado un intenso debate en redes sobre los altos salarios en los países nórdicos frente a las duras condiciones laborales que pueden implicar. Algunos usuarios aplauden su esfuerzo y ven el sueldo como una buena recompensa, mientras otros señalan que el sacrificio personal no compensa: “¿Parece poco o parece mucho?”, pregunta el propio creador al final de su video, dejando abierta la reflexión.