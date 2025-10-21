Muchos se preguntarán cómo ha llegado a aparcarse a un patinete eléctrico en un puente a 40 metros del suelo

En las ciudades que cuentan con servicios públicos de patinetes eléctricos, es habitual ver cómo muchos de esos vehículos quedan aparcados (o en muchos casos tirados) en carreteras, aceras y otros lugares en los que no deberían estar.

Sin embargo, lo que ha ocurrido en la ciudad polaca de Cracovia es algo inédito. Los ciudadanos han encontrado un patinete eléctrico abandonado en lo alto de la torre de un puente situado a 40 metros del suelo.

Tal y como recoge el medio de comunicación polaco TVP World, la pasarela en la que se había 'aparcado' el vehículo eléctrico está cerrada al público, se encuentra a las afueras de la ciudad y cruza el río Vístula.

El rescate del patinete eléctrico fue muy complicado. En concreto, los bomberos tuvieron que invertir casi tres horas para lograr bajar el vehículo del elevado puente, cuyo acceso es difícil.

Precisamente, las dificultades para alcanzar el puente hacen que sea todo un misterio cómo un vehículo voluminoso como un patinete eléctrico pudo acabar en lo alto de la pasarela.

En las redes sociales se han podido ver bromas y memes relacionadas con el suceso. Sin embargo, las autoridades polacas han subrayado que lo ocurrido no es para tomárselo a broma, ya que es muy peligroso y podría haber acabado en una tragedia.

En ese sentido, la portavoz del Ministerio del Interior y Administración de Polonia, Karolina Gałecka, ha indicado en un mensaje en la red social X (anteriormente conocida como Twitter) que "el vehículo fue colocado en un lugar en el que no solo no debería haber estado, sino que podría haber representado una amenaza real para la vida".

Ante ese riesgo de que el patinete eléctrico se hubiera caído y pudiera haber causado graves daños personales, Karolina Gałecka ha subrayado que "la seguridad no es cosa de broma. Estas payasadas pueden acabar en tragedia".