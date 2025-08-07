Muere un trabajador al caer desde una azotea en Sevilla

Imagen de archivo de agentes de la Guardia Civil en un día de trabajo.

Un trabajador de 59 años ha fallecido este jueves al sufrir una caída desde una azotea en la localidad sevillana de Gines, según ha informado el 112. El Teléfono de Emergencias atendió a las 8:25 horas una llamada de socorro por un hombre precipitado a unos cinco metros de altura desde una azotea cuando estaba trabajando.

El siniestro ha tenido lugar en la calle Castilla del municipio de Gines. Se dio aviso entonces a la Policía Local, Guardia Civil y al Centro de Emergencias Sanitarias 061.

Una vez en el lugar, los operativos no pudieron más que certificar el fallecimiento del trabajador, de 59 años, sin que diera lugar a traslado hospitalario. De todo ello se ha informado al Centro de Prevención de Riesgos Laborales y a Inspección del Trabajo, ha detallado el 112.

A raíz de este suceso, que eleva a 27 las víctimas en accidente laboral en Sevilla, CCOO ha reclamado el cumplimiento de las medidas de prevención.

"Es un nuevo fallo preventivo que podía haberse evitado y que ha vuelto a acabar en tragedia mientras los empresarios sevillanos, en lugar de asumir su responsabilidad, lanzan balones fuera culpando a las personas trabajadoras", ha señalado la secretaria de Salud Laboral de CCOO de Sevilla, Carmen Tirado.

El sindicato ha subrayado en un comunicado que estará vigilante para que se esclarezcan las causas de este accidente y que se depuren las responsabilidades oportunas en caso de que existan.

El Ministerio de Trabajo ha publicado hoy la estadística de siniestralidad laboral a cierre del primer semestre, después de que hasta mayo se produjeran 297 fallecimientos, 7 menos que un año antes.