Ni pasaporte real, ni leyes sensatas: el país donde los Crocs están prohibidos, los emails de "responder a todos" son ilegales y puedes exceder el límite de velocidad si vas a buscar tacos

De ser un viajero apasionado a convertirse en el sultán de su propia nación, esa es la historia de Randy Williams. Todo inició en el 2020 cuando Williams estaba a punto de visitar todos los países reconocidos por las Naciones Unidas; únicamente le faltaba uno, Turkmenistán.

Sin embargo, con la llegada de la pandemia sanitaria y el confinamiento, cambiaron sus planes y fue en ese momento donde se planteó establecer su propia nación. “Si no puedo visitar otro país, ¿por qué no crear uno?”, afirma Williams en entrevista para la BBC.

Para emprender su proyecto, Williams compró un terreno entre el Valle de Coachella y la frontera con México. No obstante, no podía ser cualquier parcela; debía contar con ciertas características, tales como ser accesible por una carretera pavimentada y estar a una distancia razonable en auto de su casa en San Diego, ciudad en la cual trabaja en varias emioras radiales.

La República de Slowjamastán

De esta manera se fundó la República de Slowjamastán, una micronación la cual se extiende a lo largo de 4.5 hectáreas. El estado no reconocido tiene normas muy particulares, tales como la prohibición constitucional del uso de Crocs. Los correos electrónicos con respuesta a todos están prohibidos por ley. Se permite la velocidad, pero solo si vas corriendo a casa con tacos.

Con el pasar del tiempo, la micronación fue ganando visibilidad y el proyecto fue tomando mayor seriedad. “De repente, me encontré comprando coches de policía, monedas y cabinas de inmigración”, dijo Williams.

Actualmente, el país modelo cuenta con 25 000 “ciudadanos” autoinscritos procedentes de 120 países, una cifra superior a la de algunas naciones reconocidas, como la Ciudad del Vaticano, Tuvalu y Palaos.

Un respiro entre tanta polarización

Slowjamastán ha sido un punto de encuentro para muchas personas y a través de los años, ha creado comunidad. Este aspecto ha cobrado aún más relevancia si se tiene en cuenta el panorama sociopolítico actual a nivel mundial, en el cual predomina el odio y la polarización.

“Cada vez que abres Facebook, ves gente perdiendo amigos y familiares por culpa de la política. La cosa se ha puesto muy mal. Slowjamastan es el refugio de todo eso. Aparte de nuestra política, prohibimos cualquier otro tema político”, sostiene Williams.

Los propios “ciudadanos” perciben a Slowjamastán como un escape entre tanta división y negativismo. Desde interactuar con las publicaciones en redes sociales hasta asistir a reuniones y ceremonias de la micronación, son actividades que les generan contento.

“Todo me hace feliz. Y creo que los miles y miles de ciudadanos de Slowjamastán estarían de acuerdo. Este es un momento muy difícil para todos nosotros, en Estados Unidos, pero aquí hay algo que nos alegra”, comenta Stephanie Heddon.

La micronación es de todos; así lo manifiesta el propio Willams. “Bueno, soy un dictador. Pero en realidad pertenece a todos. Significa algo diferente para cada persona”, concluye.