Una experta en protocolo ve este gesto de Letizia en el Vaticano y le suelta un dardo curioso

Felipe y Letizia han estado este viernes en el Vaticano de la mano del papa León XIV, con quien han tenido un encuentro y con el que hablaron del viaje que este realizará en el mes de junio a España.

Todos coincidieron en "la importancia de un compromiso constante en favor de la paz". Los reyes estuvieron casi una hora reunidos con el pontífice donde, además, Felipe VI renovó el vínculo histórico de la monarquía española con la romana Basílica de Santa María la Mayor, de la que tomó posesión del cargo de protocanónigo en un acto cargado de solemnidad.

Junto a los reyes, por parte del Gobierno, ha estado el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, y la embajadora de España ante la Santa Sede, Isabel Celáa.

Tal y como recoge la agencia EFE, los reyes llegaron a las 10:15 horas al Patio de San Dámaso de la Ciudad de Vaticano y, tras la recepción protocolaria, fueron conducidos hasta la Sala del Tronetto donde el papa les saludó.

Letizia vista por expertas

Como siempre que Letizia tiene un acto, las expertas en protocolo y comunicación no verbal han analizado cada movimiento y cada gesto de la reina que, para la ocasión, ha ido de blanco.

La periodista Pilar Eyre ha explicado por qué iba así vestida: "Me parece perfecto que la reina haya renunciado al “privilegio del blanco” que tienen las reinas católicas en el Vaticano. España es un país aconfesional y Letizia es agnóstica, me hubiera parecido una hipocresía ir con la peineta, mantilla y toda la pesca".

En otro mensaje, Eyre ha apostillado, para los que tengan dudas: "Sí, mantiene el vestido blanco para no soliviantar a según quién. Por cierto, ya sé que es irrelevante pero yo soy católica".

Más dura ha sido la experta en comunicación no verbal y protocolo, Patrycia Centeno, que se ha fijado en la cara de la reina durante alguno de los momentos de la visita y ha escrito junto a estas imágenes: "Se la ve entusiasmada en el Vaticano".