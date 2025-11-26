No es un juego: Bruselas pide cuentas a Shein por las muñecas sexuales e investiga si es un riesgo para la UE

Manifestantes protestan contra la inauguración de la tienda de Shein en el BHV Marais, en París, el 5 de noviembre de 2025, tras la polémica por las muñecas sexuales.

La Comisión Europea ha informado este miércoles de que ha pedido explicaciones a Shein por la venta online de productos ilegales en la Unión Europea, como las muñecas sexuales denunciadas en Francia o armas, al tiempo que ha informado de que investiga si la plataforma de bajo coste supone un "riesgo sistémico" para los consumidores europeos.

"Tenemos indicaciones serias de que Shein puede plantear un riesgo sistémico para los consumidores europeos", ha indicado en una rueda de prensa en Bruselas el portavoz de Soberanía Tecnológica, Thomas Regnier, quien ha explicado que la información que se pide a la compañía tiene que ver tanto con las medidas tomadas en la plataforma para impedir que se venda en ellas productos ilegales, como con las acciones específicas para evitar el acceso de menores.

De este modo, Bruselas también respalda las actuaciones que las autoridades francesas están llevando a cabo para restringir la actividad de la plataforma por persistir en la venta de productos ilegales como las muñecas sexuales con apariencia infantil o armas.

Los servicios comunitarios aclaran también así que las medidas inmediatas las toman los Estados miembro, mientas que la Comisión, en el marco de la Ley de Servicios Digitales (DSA, por sus siglas en inglés), asume una tarea de evaluación "más sistémica".

El marco europeo, ha indicado el portavoz, prevé la suspensión de una plataforma si persiste en prácticas ilegales que plantean riesgos para la Unión, pero Bruselas ve esta posibilidad como una herramienta "de último recurso", por lo que aunque no se descarta ningún desenlace, no forma parte de los pasos inmediatos que pueda dar Bruselas.

"No queremos suspender ninguna plataforma en la UE, queremos que los consumidores europeos puedan disfrutar de todas las plataformas", ha insistido el portavoz comunitario, quien ha añadido que cuando se necesitan medidas inmediatas el ejemplo francés es el "adecuado", en tanto que se ha iniciado una investigación criminal y controlado si se trata de vendedores puntuales o de una organización criminal, para tomar acciones inmediatas.

De manera "proporcionada"

En este contexto, el Ejecutivo comunitario inicia ahora el proceso para pedir información detallada, paso previo al inicio de una investigación formal si estos contactos con la compañía confirman que plantea un riesgo sistémico por la falta de control en la venta de productos ilegales y peligrosos en la UE.

"Seguimos los procedimientos adecuados, daremos los pasos de manera proporcionada", ha zanjado Regnier, para concluir que Bruselas se toma este caso "muy en serio", pero que "no se excluye" ningún tipo de decisión o medida más adelante. Los servicios de la Comisión han estado en contacto permanente con las autoridades francesas desde el inicio del escándalo por la venta de muñecas sexualizadas con aspecto infantil hace dos semanas, ya que París reclamó a Bruselas acciones contundentes que respaldaran sus medidas nacionales.

Según ha recordado la Comisión en un comunicado, la DSA exige que las "plataformas online de muy gran tamaño" (VLOP, por sus siglas en inglés), como es el caso de Shein, evalúen y mitiguen adecuadamente los riesgos sistémicos, como los riesgos para menores o la propagación de contenido ilegal, que puedan surgir de sus sistemas, así como del diseño o funcionamiento de sus servicios.