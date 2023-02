Las nuevas vacunas contra el virus VRS tienen una eficacia del 80%

Hasta tres vacunas estarían mostrando unos resultados muy esperanzadores en el tratamiento del VRS, como se conoce al Virus Respiratorio Sincital. Los remedios han sido desarrollados por las empresas farmacéuticas Janssen, GSK y Pfizer, y muestran una efectividad de en torno al 80%.

Podría ser la solución para mejorar en la prevención de la infección que provocan estos virus, que afectan sobre todo a personas de más de 65 años y que tuvo una incidencia especialmente elevada durante este invierno, llegando a copar algunos hospitales en España.

Janssen asegura que su vacuna tiene una efectividad de entre el 70% y el 80%, según adelanta el medio especializado Redacción Médica. El resultado del insumo proteico Ad26.RSV.preF-RSV preF fue inmunogénica y previno la enfermedad del tracto respiratorio inferior mediada por VRS en los adultos comprendidos de las edades antes citadas, que serían los principales beneficiados del hallazgo.

Por su parte, GSK ha publicado sus resultados en la revista The New England Journal of Medicine, donde han asegurado que es eficaz "independientemente" del tipo de VRS que se trate y de la coexistencia de otras enfermedades, informa la Agencia EFE.

El VRS es un virus que provoca alrededor de 33.000 muertes al año, es muy contagioso y afecta a las vías respiratorias y a los pulmones, produciendo en muchas ocasiones complicaciones con resultados fatales. Actualmente no existe una vacuna para tratar estas dolencias, por lo que estas tres podrían suponer un paso de gigante en la investigación.

"Todos los intentos previos para desarrollar una vacuna contra el VRS habían fracasado. Esta es la primera con muy buenos resultados", subrayó el investigador español Federico Martinón-Torres, coautor del ensayo.

Pfizer centra sus ensayos en una franja de la población muy concreta: las mujeres embarazadas. Y también está funcionando. Según fuentes de la farmacéutica citadas por Redacción Médica, los de primera línea del ensayo clínico en fase 3 son positivos.

De esta manera buscan una vacuna de prefusión VRS bivalente, RSVpreF o PF-06928316, cuando se administra a las participantes embarazadas para ayudar a proteger a sus bebés de la enfermedad del VRS después del nacimiento.