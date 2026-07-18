⁠¿Para qué sirve el puerto USB en la parte trasera del router? Es una función que mucha gente no utiliza

El secreto mejor guardado de los roúters domésticos. Según publica Tech Everyeye, al mirar la parte trasera de estos dispositivos de red se puede observar un puerto USB que a menudo suele estar vacío, sin usar. Muchos creen que sus funciones están reservadas para tareas técnicas o de soporte, sin embargo, puede añadir funciones "sorprendentemente" útiles.

Tal y como reza la publicación, el uso más común en este sentido es conectar una memoria USB o un disco duro externo en el espacio. Esto permite que el roúter comparta automáticamente archivos con todos los dispositivos conectados a tu red doméstica: ordenadores, smartphones, tabletas y televisores inteligentes pueden acceder a los mismos documentos, fotos, películas o música sin tener que dejar el PC encendido.

"Un pequeño servidor multimedia"

Muchos roúters, además, permiten crear un pequeño servidor multimedia, compatible con el estándar DLNA. Según el medio de comunicación, si esta función está disponible, las películas, fotos y música almacenadas en la memoria USB pueden reproducirse directamente desde tu smart TV, consola u otros dispositivos compatibles, sin tener que copiar archivos cada vez.

Asimismo, en otros modelos el puerto USB en los dispositivos de red se permite compartir una impresora. Al conectarlo directamente al roúter, todos los ordenadores de la red pueden usarlo sin tener que mantenerlo conectado a un solo ordenador.

Características más particulares

También hay escenarios aún más particulares. Algunos fabricantes permiten usar el puerto USB para conectar un módulo 4G o 5G. Si la conexión principal se cae, el router puede cambiar automáticamente a la red móvil, manteniendo la conexión a Internet activa. "Una característica especialmente apreciada por quienes trabajan desde casa y no pueden permitirse interrupciones", reza la publicación.

Aún así, no todos los roúters admite todas estas peculiaridades. Esto depende principalmente del mlodelo, del firmware instalado y de las elecciones del propio fabricante. Además, en algunos dispositivos, el puerto USB se utiliza exclusivamente para el mantenimiento o las actualizaciones de operaciones, mientras que en modelos más avanzados puede convertirse en uno de los elementos más versátiles de todo el dispositivo.