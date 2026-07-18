Ese otro Mundial del que nadie imaginaba escribir: del 'milagro Vozinha' al 'escándalo Balogun' que él nunca quiso 

Será el Mundial de Messi, de Oyarzabal, de Lamine o de Julian. Si miramos más allá, será incluso el Mbappé, Kane o Haaland. Si pensamos en el ganador, será el Mundial de España o de Argentina en función de quien alce la copa. Pero hay métricas que van más allá, porque seguro que será el Mundial de dos personas que nadie esperaba y cuyos nombres ya son historia. Dos caras de un mismo torneo y de un mismo deporte, el fútbol, que ha vivido lo mejor y lo peor alrededor de estos dos inesperadísimos protagonistas.

Sin duda, la Copa del Mundo de EEUU, México y Canadá 2026 será la de Vozinha y Balogun. Con un añadido, porque entre medias apareció el que todos sabíamos que iba a aparecer, Donald Trump.

La historia bonita del mundial se escribe en portugués y, para parte de la población, en criollo caboverdiano. Porque el Mundial 2026 quedará para siempre atado a la figura del veteranísimo portero de Cabo Verde llamado Josimar José Évora Dias y conocidos por todos como Vozinha. A sus 40 años y viviendo el mejor momento deportivo de su vida ha llegado para quedarse en el imaginario colectivo del fútbol global a base de paradones y con una mezcla de orgullo y humildad en sus palabras. También en español, para darle aún más eco a su impacto.

Ni el más panenkita esperaba que Cabo Verde llevara a Argentina a la prórroga en dieciseisavos, pero menos aún la eclosión de un guardameta de 40 años proveniente del G. D. Chaves, de la segunda división portuguesa.

Bien ganado se lo tiene el 'bueno' de Vozinha: fue un frontón contra España en el debut de la hoy finalista, hizo lo propio contra Uruguay a pesar de los dos goles y clasificó a su selección con otra portería 'limpia' contra Arabia Saudí. En dieciseisavos estuvo a punto de reventar la historia del Mundial, hasta el punto de que Leo Messi acabó rendido a él.

Héroe nacional e icono social, porque de contar con apenas los 50.000 seguidores de un portero casi anónimo ha pasado a ser referencia viral a nivel global con 30 millones en Instagram y una potencial fortuna en forma de ingresos por publicación. Sin alzar la copa, Vozinha es, sin duda alguna, uno de los ganadores del torneo.

Folarin Balogun, en un momento de este Mundial ISI Photos via Getty Images

El meta caboverdiano es el protagonista ideal una historia bien contada. A Folarin Balogun le ha tocado ser el malo de la película... y sin merecerlo él, sino por culpa de Donald Trump. El delantero de EEUU, jugador del Mónaco, se convirtió en puntal de su selección con un doblete clave contra Paraguay en grupos y con su tanto a Bosnia-Herzegovina en dieciseisavos.

Para su desgracia, ese mismo día, el previo a cumplir 25 años, fue expulsado por una falta que acabaría haciendo historia... de la mala. Donald Trump, que andaba 'entretenido' con la guerra en Irán, reconectó con 'su' Mundial aprovechando la clasificación de EEUU para octavos. Y dolido por la "injusticia" de la expulsión al jugador comodín del equipo, optó por hacer lo más improcedente posible, para no variar. Su llamada al "amigo Gianni" para que la FIFA le quitase la roja a Balogun supone un antes y un después en el fútbol. Una imposición más propia de las dictaduras de hace décadas en la que se supone que es la primera potencia democrática mundial.

El escándalo sacudió el Mundial; Bélgica amenazó con impugnar el partido si Balogun jugaba, cosa que sí hizo de titular. El fútbol por una vez fue justo y la 'impugnación' llegó por el camino de los goles, con un 4-1 de los belgas a la anfitriona, con el infortunado delantero como testigo de una historia que él no hubiera deseado.

La cacicada de Trump ligará por siempre la figura de Folarin Balogun con una de los mayores escándalos en el fútbol global. Y eso es decir mucho en un deporte que viene de celebrar mundiales en Catar, Rusia, Brasil...