Se pronuncia sobre el caso de Begoña Gómez y lanza una petición a la ciudadanía: "Escribid estas dos palabras"

La decisión de la Audiencia Provincial de Madrid de seguir adelante con la causa de Begoña Gómez, la mujer del presidente del Gobierno de España, ha llevado a que tanto el PSOE como otros sectores muestren su apoyo público a la bilbaína, que tendrá que sentarse en un banquillo frente a un jurado popular acusada de dos delitos.

Uno de los que ha mostrado su respaldo públicamente ha sido el ciudadano RieteconFrank en TikTok, quien ha querido compartir a través de un video su visión sobre el caso que afecta a la esposa de Sánchez, así como también ha lanzado una petición general a la ciudadanía.

"En el caso de Begoña Gómez, como ya he dicho en otras ocasiones, la UCO no ha encontrado nada. Dice que la cátedra es legal porque se la dieron a un profesor que está autorizado a que otras personas colaboren en ella. Tampoco ha habido enriquecimiento personal. La UCO no ha encontrado nada", explica el hombre.

"La fiscalía pide que se archive la causa porque no hay delito y, si no hay delito, no hay autor, no hay delincuente, no hay nadie a quien juzgar", agrega en el video, donde ha realizado una petición a todos los que piensen como él.

"Quiero que hagamos una manifestación muy sencilla, que cada uno de nosotros, de lunes a viernes a las seis de la tarde pongamos en nuestros canales de Facebook, TikTok... dos palabras. Con esas dos palabras estamos diciendo no a la corrupción y no al lawfare, que significa jueces haciendo política. Pero para que haya lawfare, tiene que haber corrupción. Por eso hay que eliminar la corrupción de raíz", afirma antes de explicar su idea.

"Quiero contar con vuestro apoyo una manifestación diaria todos los días a las seis de la tarde. Si no puedes hacer un vídeo, diciéndolo, simplemente escribes. Estas dos palabras, recuérdalas: 'Begoña inocente'. Ese va a ser nuestro lema. 'Begoña inocente'. Comparte este vídeo y dale a like para que mucha gente se una a esta campaña para parar la corrupción judicial", sentencia en la publicación, donde acumula miles de likes y de comentarios.