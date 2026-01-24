Pide dos cafés en Davos y la camarera le pone una excusa surrealista al cobrarle 11 euros por cada uno: "Me siento estafada"

Un simple descanso para tomar café terminó en sorpresa para Tiffany, una conductora de 30 años que trabaja durante el Foro Económico Mundial (WEF) en Davos. Al pedir un capuchino en un hotel de la zona junto a una compañera, nunca imaginó que la cuenta ascendería a 12 francos por bebida.

Según explicó, el precio del café era de 10 francos, a los que se sumaron 2 francos adicionales por “cargo de servicio”. “Esto debe ser un error, esto no puede ser”, pensó al ver la factura. “Diez francos por un capuchino me parecen excesivos”, afirmó en declaraciones al medio 20 Minuten.

Tiffany relató que durante su pausa laboral, tras una larga jornada como conductora en el WEF, solo buscaban un momento de descanso. Sin embargo, el servicio no incluyó ningún acompañamiento. “No había ni una galleta ni un vaso de agua”, señaló.

La rapidez con la que se les presentó la cuenta también le llamó la atención. “Parecía que querían que nos fuéramos lo más rápido posible”, comentó. Al preguntar por el precio, el personal del establecimiento les explicó que “el Foro Económico Mundial es simplemente una semana especial”, aunque la camarera no supo justificar el recargo por servicio.

Con experiencia previa en el sector hotelero, Tiffany asegura comprender que los precios aumenten durante eventos de gran magnitud, pero considera que en este caso se cruzó una línea. “Hay límites. Me sentí estafada”, afirmó. Por ese motivo, decidió no dejar propina.