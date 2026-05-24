Ramiro Calle, experto en yoga de 83 años: "A mis alumnos les pregunto qué harían si solo les quedara una hora de vida"

En el vocabulario de las nuevas generaciones se ha colado con fuerza el acrónimo YOLO (You Only Live Once o, lo que es lo mismo, "solo se vive una vez"). A menudo, esta expresión se utiliza como salvoconducto para justificar decisiones impulsivas o para disfrutar del momento sin pensar en las consecuencias.

Sin embargo, en el fondo, esta popular frase abre un debate mucho más profundo: ¿cuánto valor le estamos dando realmente a nuestra propia existencia?

Para arrojar luz sobre esta cuestión, el veterano experto en yoga Ramiro Calle, de 83 años, ha charlado largo y tendido con el creador de contenido Pepe García, especialista en divulgación estoica.

Durante la entrevista, Calle recuerda una de las máximas fundamentales para mantener la paz mental frente a las dificultades: debemos centrarnos y desear únicamente aquello que depende de nosotros.

Esclavos de la inmediatez y del futuro

Según el maestro, soltar el control de lo externo es el paso indispensable para aprender a "vivir en plenitud y consciencia". Y es que el gran mal de nuestra sociedad moderna es la incapacidad crónica para aceptar e interiorizar el momento actual. Vivimos encadenados a las preocupaciones futuras, dejando escapar el presente de entre los dedos.

"La mente humana no sabe abrirse, no sabe conectar, no sabe profundizar en lo que es el 'aquí y el ahora'. Hemos perdido por completo ese sentido de la conexión; estamos siempre atrapados en la inmediatez, las prisas y el afán", lamenta Calle, expresando la magnitud de esta epidemia social. Frente a esto, su receta es clara: "Vive con plenitud, con conciencia, y no tendrás que estar siempre sufriendo por lo que todavía no es".

“La mente humana no sabe abrirse, no sabe conectar, no sabe profundizar en lo que es aquí y ahora. Hemos perdido ese sentido de la conexión; estamos siempre en la inmediatez, las prisas, el afán de que todo sea aquí y ahora”, complementa Calle expresando la magnitud de este inconveniente social.

El ejercicio de la última hora de vida

Para lograr reconectar con la realidad, es vital tener muy presente la finitud de nuestra existencia y lo precioso que es cada instante. “A mis alumnos les pregunto qué harían si solo les quedara una hora de vida”, confiesa el experto. Con esta demoledora cuestión, busca obligarnos a mirar de frente a la muerte para aprender a exprimir la vida y, de paso, hacernos pensar en el recuerdo que queremos dejar en los demás cuando ya no estemos.

Para cumplir con este ambicioso objetivo vital, Calle recomienda incorporar un hábito muy sencillo a nuestra rutina: realizar una pequeña autorreflexión constructiva cada mañana al despertar y cada noche justo antes de dormir. “Aprovechar el tiempo para el mejoramiento humano y para llevar a cabo prácticas que nos desarrollen interiormente”, concluye.