Recuperan el coche de un amigo después de olvidar dónde lo dejó hace seis meses: no está claro quién pagará los 5.000 euros del parking

Una vista de Manchester desde la carretera de circunvalación, con un aparcamiento público en la parte inferior y el perfil urbano en la parte superior de la imagen.

Viajar es una oportunidad maravillosa para desconectar de la rutina y hacer actividades diferentes a las cotidianas. Sin embargo, la diversión tiene que ir acompañada de responsabilidad para evitar sustos, como el que le ocurrió a un escocés que perdió el coche en Manchester y no lo encontró hasta medio año después.

El hombre viajó a la ciudad inglesa con la ilusión de disfrutar un concierto de rock, pero un despiste con el BMW que había tomado prestado a un amigo le deparaba una desagradable sorpresa. Al finalizar el evento, no recordaba dónde había aparcado el coche.

Buscó el vehículo desesperadamente durante cinco días recorriendo las calles y estacionamientos de Manchester, una ciudad con más de 567.000 habitantes, y casi tres millones en su área metropolitana. Pero no tuvo éxito y se rindió, teniendo que regresar a Escocia con las manos vacías y la incómoda tarea de confesarle a su amigo que había perdido el coche.

Ambos asumieron que el BMW había sido robado y presentaron la correspondiente denuncia ante la policía. Sin embargo, seis meses después recibieron una inesperada noticia: los agentes de Manchester encontraron el vehículo en el mismo parking en el que había sido aparcado por el escocés. Todo apunta a que el conductor simplemente olvidó la ubicación exacta y no logró dar con ella durante sus búsquedas.

Aunque el coche fue recuperado, queda una gran incógina sin resolver: la tarifa de estacionamiento y quién la pagará. El medio estadounidense ABC11 estima que el coste acumulado por los seis meses de aparcamiento supera los 5.000 euros, aunque no se ha especificado quién será responsable de pagarla.

Los amigos tuvieron suerte de recuperar el vehículo, pero lo más importante es la lección que aprendieron, especialmente el hombre que viajó y perdió el vehículo: es aconsejable apuntar siempre dónde se aparca, sobre todo en una ciudad tan grande como Manchester o un lugar desconocido en el que es fácil desorientarse.