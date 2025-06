Reino Unido avisa a todos los que vayan a conducir en España: una prenda puede suponer una multa de 200 euros y puntos del carnet

El verano ya está aquí, lo que significa que ha comenzado la temporada de playas. En esta época, es común ver a los turistas y locales subiendo a sus coches directamente desde la arena, aún vestidos con los trajes de baño.

Sin embargo, esta práctica tan habitual en la costa española podría salirte cara, ya que se pueden imponer multas de hasta 200€, y hasta puedes perder tres puentos de tu carnet de conducir por ir al volante en bikini o bañador, por ello, Euroweekly aconseja a los británicos que visiten nuestro país estar muy pendientes de la normativa en la carretera.

¿Es ilegal conducir en traje de baño?

La respuesta corta es sí, en ciertas circunstancias. Si bien el Reglamento General de Circulación de España no menciona específicamente los bikinis ni los bañadores, establece que los conductores deben mantener "siempre condiciones de control adecuado de su vehículo".

En este sentido, el artículo 18 del reglamento va más allá, exigiendo que los conductores garanticen su libertad de movimiento, mantengan un campo de visión sin obstáculos y presten atención a la carretera.

Esto significa que, si un agente de tráfico considera que tu vestimenta podría interferir con tu capacidad de conducir con seguridad, como dificultar el manejo de los controles o el uso del freno de mano, tiene todo el derecho a multarte.

El problema radica en que no todos los agentes aplican la ley de la misma forma, y todo depende de la interpretación del oficial que te detenga. Algunos podrían considerar que un simple bañador no representa un riesgo real, pero otros podrían pensar que no estar bien vestido puede afectar tu capacidad de reacción en una situación de emergencia, como al frenar bruscamente o al hacer una maniobra inesperada.

Consejos para evitar sorpresas en tus vacaciones

En cualquier caso, si vienes a España de vacaciones y pretendes conducir, es importante anticipar estos detalles para evitar disgustos.

Las autoridades recomiendan llevar siempre ropa adecuada, como una camiseta o un pareo, además de calzado apropiado, lo que supone evitar las chanclas o conducir descalzo, ya que también podrías ser sancionado.

De esta forma, si alquilas un coche, trata de tener siempre una camiseta y un par de zapatos en el vehículo. Esto no solo te evitará posibles multas, sino que también mejorará tu seguridad al volante, ofreciéndote un mejor agarre y mayor libertad de movimiento.