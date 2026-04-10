Demócrito, filósofo griego: "Hay hombres que trabajan como si fueran a vivir eternamente"

Atender a las enseñanzas de los filósofos de la antigua Grecia siempre es una buena idea. Aunque algunas personas pueden creer que están desfasadas, nada más lejos de la realidad. Que las reflexiones de Platón, Sócrates o Heráclito hayan trascendido a lo largo de la historia es motivo suficiente como para prestarles atención.

Los pensamientos de estos filósofos tienen una profundidad fuera de toda duda, y pueden ser interesantes en ámbitos como la política o la cultura. Además, hay otras que también son aplicables a la propia existencia.

Es lo que ocurre, por ejemplo, con Demócrito. Una de sus frases hace referencia al paso del tiempo y a las horas que se dedican al trabajo, algo que tiene plena vigencia actualmente. Otros filósofos, como Sófocles, también se dedicaron a sobre la vida y el envejecimiento.

Demócrito vivió entre el 460 a.C. – 370 a.C., y fue uno de los filósofos más influyentes de la antigua Grecia. Su principal aporte fue la teoría atómica del universo. En ella defendía que todo el universo estaba compuesto por átomos.

Otro de sus postulados es que la felicidad no reside en lo material, sino en el cultivo de la mente. Escribió sobre física, matemáticas, música y ética, aunque de sus obras se conservan sólo fragmentos.

En cualquier caso, las frases que aún perviven tienen una carga reflexiva que no se debe pasar por alto.

La frase de Demócrito sobre el paso del tiempo y el trabajo

Una de las frases más conocidas de Demócrito es la siguiente: "Hay hombres que trabajan como si fueran a vivir eternamente".

La idea es bastante clara: dedicar demasiado tiempo al trabajo conlleva sus riesgos y puede ser contraproducente. El ser humano es finito, la vida es efímera, y hay multitud de asuntos a los que dedicarse además del trabajo.

Demócrito era especialmente crítico con la ambición desmedida y la insaciabilidad. Consideraba un error sacrificar el presente por un futuro que quizás nunca iba a llegar.

Según Demócrito. es un error centrarse en acumular riquezas y poder, ya que no vas a poder disfrutarlo eternamente. Era partidario de los placeres mundanos y de dedicar el tiempo a potenciar el conocimiento y la sabiduría.

Además, la frase conecta con su teoría atómica. Demócrito pensaba que el ser humano estaba únicamente formado por materia, es decir, que no hay alma que pueda trascender. De ahí que haya que aprovechar el presente en tareas que cultiven la mente y no sólo el bolsillo, pues el tiempo no deja de correr y después no habría nada al otro lado.

Otras frases de Demócrito

Esta no es la única frase de Demócrito que va a hacerte pensar. Al igual que el resto de filósofos de la antigua Grecia, posee unas cuantas reflexiones atribuidas que merece la pena revisar:

Aunque estés solo, no debes decir ni hacer nada malo. Aprende a avergonzarte más ante ti que ante los demás.

El mundo es infinito y el hombre una circunstancia.

El que a nadie ama, me parece que por nadie es amado.

La medicina sana las enfermedades del cuerpo, más la sabiduría libera al alma de padecimientos.

Los trabajos voluntarios preparan para soportar más fácilmente los involuntarios.

Nada existe excepto átomos y espacio vacío. Todo lo demás son opiniones.

Todo está perdido cuando los malos sirven de ejemplo y los buenos de mofa.

Toda la Tierra está al alcance del sabio, ya que la patria de un alma elevada, es el Universo.

Como puedes comprobar, muchas de ellas hacen referencia a la mortalidad del ser humano y al transcurso del tiempo. También tiene enseñanzas sobre el amor o la necesidad de adquirir conocimiento. Pueden ser aplicables a varios ámbitos de la vida o del saber.