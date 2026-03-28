Roban más de 400.000 KitKat en Europa y Nestlé alerta de posibles problemas de stock antes de Semana Santa

Una operaria en la cadena de empaquetado de una de las muchas fábricas que tiene Nestlé, en este caso encargada de las barritas KitKat.

Un robo inusual ha puesto en alerta a la industria alimentaria en Europa, amargando, nunca mejor dicho, al negocio y al consumidor. Un camión cargado con 413.793 barritas de su nueva gama de chocolates KitKat ha desaparecido durante su tránsito por Europa, en la ruta entre Italia y Polonia, según ha confirmado la propia Nestlé y ha publicado la Agencia France-Presse.

El incidente, que afecta a unas 12 toneladas de chocolate, llega en un momento especialmente sensible: las semanas previas a Semana Santa, cuando aumenta el consumo de dulces.

La compañía reconoce que el robo podría tener consecuencias directas para los consumidores. "Podría provocar una escasez de KitKats en las estanterías", advierte la marca, que ya anticipa dificultades para encontrar el producto en algunos puntos de venta.

Un robo millonario en plena cadena logística europea



Con este envío sustraído, el plan era distribuir las barritas por distintos países europeos a lo largo del trayecto. Sin embargo, el camión desapareció sin dejar rastro durante el transporte. La compañía no ha detallado el punto exacto del robo, pero sí ha confirmado que el vehículo sigue sin localizar, la mercancía no ha sido recuperada y que se están llevando a cabo investigaciones con autoridades locales.

Este tipo de incidentes no es habitual en productos de gran consumo, pero sí tiene precedentes en el sector logístico europeo, donde los robos de mercancía en tránsito han aumentado en los últimos años, especialmente en rutas internacionales.

¿Habrá escasez de KitKat en supermercados?



El impacto real dependerá de varios factores, pero Nestlé ya ha advertido que podría haber problemas de disponibilidad en algunos mercados. Y es que el volumen robado es significativo: más de 400.000 unidades; el timing es crítico, justo antes de una campaña de alto consumo; y la distribución era multinacional, lo que amplía el efecto potencial.

La Semana Santa es uno de los periodos clave para la venta de chocolate en Europa. Según datos del sector, el consumo de dulces y productos derivados del cacao se dispara en estas fechas, especialmente en países como España, Italia o Polonia.

El riesgo del mercado negro: productos fuera del canal oficial



Otro de los puntos que preocupa a la compañía es el posible destino del cargamento. Nestlé ha advertido de que las barritas robadas podrían aparecer en canales de venta no oficiales. "Siempre hemos animado a la gente a disfrutar de un KitKat, pero parece que los ladrones se lo han tomado demasiado en serio", ha lamentado un portavoz de la marca, añadiendo con humor que aprecian "el exquisito gusto de los delincuentes".

Todo ello a pesar de que se ha activado un sistema de control: cada producto incluye códigos de lote únicos que permiten rastrear el origen, con lo que los distribuidores pueden escanearlos y alertar a la marca.

La compañía ha pedido colaboración a distribuidores y consumidores para detectar posibles ventas irregulares. Mientras tanto, estos consumidores podrían empezar a notar el impacto en supermercados en los próximos días, justo cuando la demanda de chocolate alcanza uno de sus picos anuales.