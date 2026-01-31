Los fiscales de Rusia acusan de terrorismo a los camioneros implicados en la 'operación araña'

Ucrania pilló un topo entre su organismo de inteligencia y, por su lado, el Gobierno de Rusia pretenden imputar severos cargos en contra de un grupo de hombres comprometidos en una arremetida ucraniana hace varios meses en territorio ruso.

El pasado 1 de junio del 2025, el Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU) concretó un ataque aéreo implementando drones ocultos en casas modulares, las cuales estaban montadas sobre caja de camiones.

Dicha ofensiva, conocida como "Operación Telaraña", logró bombardear a cuatro aeródromos rusos, dejando a 41 aeronaves prácticamente obsoletas. Representando pérdidas para el gobierno ruso estimadas en 26 millones de dólares. En este orden de ideas, los fiscales rusos han acusado de terroristas a cuatro de los cinco camioneros involucrados.

El grupo de acusados

Los cuatro hombres señalados son de Mijaíl Ryumin, de 55 años, Serguéi Kanurin, de 47 años, Andrey Merkuryev, de 61 años y Alexander Zaitsev, de 56 años. Cabe mencionar que Vasily Pytikov, de 62 años, es el quinto conductor implicado en el ataque, sin embargo, falleció tras la explosión de su camino en el lugar de los hechos, así lo manifiesta un artículo publicado recientemente por el medio Kyiv Post.

Además, hace unos días, El Tribunal de Distrito Basmanny de Moscú extendió la prisión preventiva de Ryumin y Kanurin. Los abogados que los representan afirmaron que simplemente fueron descubiertos en el operativo y rechazaron las acusaciones de que trabajaran para la inteligencia ucraniana.

Las autoridades rusas también mencionaron a tres autores intelectuales: Artem Timofeev, Ekaterina Timofeev y un sospechoso identificado solo como Borisovsky, que sigue prófugo; dijeron que los tres eran responsables de explorar lugares y planificar el ataque.

Para nadie es un secreto que el dominó militar ruso se ha visto afectado ante los ataques ucranianos, principalmente a través de los vehículos aéreos no tripulados, es por ello que ocasión la rama judicial rusa pretende esclarecer lo ocurrido a mediados del año pasado.